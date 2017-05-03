На Яндекс.ЕГЭ появились бесплатные онлайн-курсы для подготовки

Компания Яндекс объявила о перезапуске своего сервиса для подготовки к школьным экзаменам. На Яндекс.ЕГЭ появились бесплатные онлайн-курсы в дополнение к тренировочным вариантам тестов Единого государственного экзамена.


Первый онлайн-курс уже доступен на сайте. Он учит решать разные типы задач, которые могут встретиться на ЕГЭ по математике профильного уровня. Видеообъяснения к заданиям записаны репетиторами- выпускниками мехмата МГУ. Задания можно выполнять в любом порядке и темпе.

В течение мая-начале июня добавятся еще один курс по математике профильного уровня, а также курсы по русскому языку и написанию сочинений. Они будут выполнены в формате вебинаров. Преподаватели будут вести занятия в прямом эфире, а желающие смогут подключиться к трансляции и задать вопросы в комментариях. По окончании вебинара его запись будет размещена на Яндекс.ЕГЭ.

Источник
Яндекс
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