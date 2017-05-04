НАСА запечатлело на видео космическое «цунами»

НАСА опубликовало видео на своем YouTube-канале, которое запечатлело так называемое космическое «цунами». Внушительные кадры гигантской волны из горячего газа были сняты радиотелескопом в скоплении Персея, обработаны на компьютере и изучены астрономами НАСА. Ученые считают, что по размерам эта волна в два раза больше всего Млечного Пути. А появилась она из-за соединения скоплений галактик.

Размеры «цунами» составляют примерно 200 000 световых лет. Появилась волна, уверены эксперты, миллиарды лет назад.