НАСА запечатлело на видео космическое «цунами»

НАСА опубликовало видео на своем YouTube-канале, которое запечатлело так называемое космическое «цунами». Внушительные кадры гигантской волны из горячего газа были сняты радиотелескопом в скоплении Персея, обработаны на компьютере и изучены астрономами НАСА. Ученые считают, что по размерам эта волна в два раза больше всего Млечного Пути. А появилась она из-за соединения скоплений галактик.

Размеры «цунами» составляют примерно 200 000 световых лет. Появилась волна, уверены эксперты, миллиарды лет назад.

Источник
Watchers
Теги
космос

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Google справилась с массированной фишинговой атакой на Gmail
Facebook разрешила "реагировать" на комментарии
Одноклассники с помощью нейросети раскрасят черно-белые фотографии

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 79
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 53
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42