День, когда компьютер победил человека

4 мая 1997 года Гарри Каспаров проиграл вторую партию шахматному компьютеру IBM Deep Blue. Первый матч между гроссмейстером и суперкомпьютером состоялся годом ранее, 10 февраля 1996 года в Филадельфии, и тогда Каспаров одержал победу со счетом 4-2.



Гарри Каспаров против Deep Blue в 1997 году

Поединок 1997 года был официально зарегистрирован как первый случай победы шахматного компьютера над гроссмейстером. С тех пор прошло два десятка лет, и в 2016 году компьютер обыграл человека в Го, игру более сложную, чем шахматы, с точки зрения логики.

А ещё в этот день...

4 мая 1536 флорентийский купец Франческо Лапи впервые использовал на письме знак @. Дата письма установлена точно, а вот насчет повода для употребления символа выведена гипотеза. В 2000 году профессор Сапиенцы, Джорджо Стабиле утверждал, что в том письме упоминалась цена одной «A» вина, причем буква «A» была украшена завитком и явно выглядела как @. Стабиле предположил, что это было сокращённое обозначение единицы измерения объёма — стандартной амфоры.



Современная «собака»

Однако через 9 лет дата первого упоминания «собаки» на письме была пересмотрена. В 2009 году испанский историк по имени Хорхе Романсе нашел символ @ в арагонской рукописи Taula de Ariza, датированной 1448 годом. То есть почти за век до флорентийского письма. В испанском, португальском, французском языках символ @ традиционно означает арробу — старинную меру веса, равную 11,502 кг (в Арагоне 12,5 кг). Сегодня в английском языке знак @ эквивалентен союзу at, а в русском он практически не используется.

4 мая 1884 года была сделана первая фотография вспышки молнии. Снимок молнии и сегодня требует некоторых фотографических навыков и большой удачи, а в конце XIX века это было сродни чуду. Автором снимка был американец по фамилии Гурли, сотрудник обсерватории Мариэтта в Огайо.



Так выглядит современный снимок молнии, оригинал явно смотрелся скромнее

Молния сверкнула на расстоянии около трех миль от фотографа, однако оригинальный снимок не сохранился. Или, по крайней мере, не был опубликован в Сети.