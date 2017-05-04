Facebook разрешила "реагировать" на комментарии

Команда социальной сети Facebook без особого шума запустила новую полезную возможность для своих пользователей. Теперь можно ставить не только "лайки" к комментариям, но и использовать "реакции" для их оценки.


Напомним, "эмоциональная" версия кнопки Like (Нравится) под названием Reactions была запущена в феврале 2016 года и представляет собой набор анимированных смайликов в дополнение к стандартному "лайку". Facebook также запустила реакции в фирменном мессенджере Messenger чуть больше месяца назад.

Наведясь на кнопку "нравится" под комментарием можно поставить выбрать из шести вариантов. Удобная функция, когда не хочется плодить очередной глубокомысленный и содержательный комментарий, состоящий только из "хаха".

Источник
The Verge
Теги
социальная сеть FACEBOOK фейспалм

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