Цифра дня: Сколько «налога на Google» заплатили иностранные интернет-компании?

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рублей «налога на Google» заплатили иностранные интернет-компании.

Иностранные интернет-компании впервые отчитались перед российскими налоговыми органами по так называемому «налогу на Google». Всего по итогам первого квартала 2017 года было сдано 92 налоговые декларации по НДС на общую сумму около 2 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба ФНС России.





Напомним, с 1 января 2017 года в России вступил закон, обязывающий иностранные компании платить НДС (налог на добавленную стоимость) с онлайн-продаж российским пользователям различного контента, включая приложения, игры, музыку, книги, фильмы, а также сервисов по поддержке сайтов, услуг хостинга и предоставления доменов, и так далее. На данный момент в России НДС составляет 18%.

Сейчас в ФНС зарегистрировались 111 иностранных компаний, в том числе такие гиганты, как Apple, Google, Alibaba, Amazon, Netflix, GoDaddy, Microsoft, LinkedIn и Uber. Результатом введения налога стало повышение цен на контент для российских пользователей многими компаниями, включая Apple и Google.