Одноклассники с помощью нейросети раскрасят черно-белые фотографии

Команда социальной сети Одноклассники сообщила о скором запуске сервиса по преобразованию черно-белых снимков в цветные фото. Приложение под названием «9 мая. Яркая память» заработает 8 мая.

С его помощью можно загрузить памятную фотографию с компьютера или из личного альбома в Одноклассниках и раскрасить с помощью нейросети, которая подберет цвета и оттенки. После обработки цветную фотографию можно сохранить в личном альбоме в соцсети, скачать на компьютер или опубликовать в своей ленте.

Технология разработана выпускниками образовательного проекта Mail.Ru Group «Техносфера». Приложение заработает в десктопной версии Одноклассников. Разработчики планируют оставить приложение в доступе и после 9 мая, а также развивать его возможности.