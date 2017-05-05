Что случилось 4 мая 2017 года?

Darksiders 3 наконец-то была официально анонсирована. В Nintendo рассказали, почему создали New 2DS XL. iPhone 8, считают аналитики, получит лишь 3 ГБ оперативной памяти. Meizu Pro 7 вновь показался на рендерах. Remedy анонсировала новый экшн P7. 

SpaceX намеревается заполнить орбиту Земли интернет-спутниками. Ходят слухи, что бренд Yu Mobiles исчезнет. НАСА удалось запечатлеть на видео космическое цунами. А ученые из Швеции изобрели скоростную камеру. Alcatel Idol 5 засветился в GFXBench c MediaTek Helio P20 внутри.

"Одноклассники" раскрасят черно-белые фото с помощью умной нейросети. В Facebook появились реакции на комментарии. Oppo F3 был представлен официально. На очереди Oppo R11. Мы узнали о том, каким будет OnePlus 5. Кроме того, появилась информация о сумме, собранной с "налога на Google".

В Facebook зарегистрировано более 2 миллиардов пользователей! HTC U Ultra самый стойкий смартфон к царапинам. А Oukitel U22 скорее всего станет первым смартфоном с 4 камерами.

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