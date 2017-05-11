SpaceX отправит два корабля Red Dragon на Марс в 2020 году

На саммите Humans to Mars Summit в Вашингтоне Джим Грин (Jim Green) , менеджер NASA по научным миссиям, рассказал подробности о планах по запуску миссий на Марс.


Так, в 2020 году будет астрономически благоприятное время для запуска кораблей на Марс. Планируется, что его используют для пуска двух беспилотных кораблей Red Dragon от компании SpaceX, по одному в начале и конце благоприятного периода. Само агентство также планирует пуск космического аппарата на Марс в 2020 году.

Две миссии Red Dragon пока не были формально объявлены SpaceX. По сообщению осведомленных источников, данный вопрос сейчас рассматривается компанией, но окончательное решение пока не было принято. Отметим, что ранее SpaceX признала невозможным отправить беспилотный Dragon на Марс в 2018 году, технология безопасной отправки капсулы в глубокий космос с последующей посадкой на поверхности Марса оказалась еще неготова.

Источник
Ars Technica
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