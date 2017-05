Главное за неделю: анонс новой Need for Speed, рендеры iPhone 8 и Windows 10 Fall Creators Update

На этой рабочей неделе, начавшейся в среду, произошел анонс Need for Speed. Правда, подробностей пока маловато. В сети появились новые рендеры iPhone 8, основанные на заводских чертежах. Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update.

Need for Speed 2017

На этой неделе компания Electronic Arts вместе со студией Ghost Games официально анонсировали следующую часть Need for Speed. По словам разработчиков, противостояние гонщиков и полицейских в Need for Speed 2017 (название, по всей вероятности, рабочее) приобретет невиданный ранее в серии масштаб. Известно о появлении у копов больших таранящих автомобилей.

Также, по слухам, нас ждет реалистичная смена дня и ночи, разработчики обещают гонки и по асфальту и по грунту, дрифт, также ожидается появление каньонов.

Представленная тизер-картинка в теплых тонах демонстрирует автомобиль Nissan 350Z. Первый тизер-трейлер покажут 2 июня.

И, да, необходимости быть постоянно подключенными к сети во время игры не будет!

Рендеры iPhone 8

В сети появились новые рендеры долгожданного смартфона iPhone 8, который, как считают некоторые аналитики, появится уже в октябре 2017-го года. Изображения, основанные на заводских чертежах и созданные MySmartPrice.com вместе с @OnLeaks, весьма качественные, однако не факт, что новый гаджет будет выглядеть таким же, как на картинках (у Apple наверняка множество прототипов и какой ляжет в основу финального варианта не знает никто).

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft анонсировала новое крупное обновление своей операционной системы Windows 10. Апдейт получил название Windows 10 Fall Creators Update и станет доступен осенью 2017 года, если точнее — в сентябре.

Ранее данная версия ОС была известна под кодовым названием Redstone 3. Напомним, обновление под кодовым названием Redstone 2 вышло как Windows 10 Creators Update в апреле 2017 года.

Пока разработчики сообщают о следующих новшествах. Функция Timeline улучшает диспетчер задач Task View, предоставляя список приложений и рабочих областей, которые пользователь недавно использовал, включая другие устройства. Функция Pick Up Where You Left Off особенно полезна на мобильных устройствах, позволяет связывать их с десктопными приложениями для продолжения работы в мобильных условиях. Вместе с Timeline они позволяют продолжать работу с того места, на котором пользователь остановился.

Microsoft также создала облачный буфер обмена для Windows, iOS и Android , позволяющий копировать контент на ПК и вставлять его на смартфоне. По функциональности весьма похоже на Универсальный буфер обмена от Apple.

Еще одно новшество — OneDrive Files On-Demand. Эта функция позволяет видеть файлы и их параметры в облаке OneDrive без обязательной загрузки, а скачивать их на устройство только по необходимости, когда требуется файл открыть.

Также частью Windows 10 Fall Creators Update станет новый дизайн Fluent Design, ранее известный как Project Neon. Компания уже начала приводить некоторые из своих приложений в соответствие концепции Fluent Design, приходящей на смену прошлому поколению интерфейса Metro UI.

Другие интересные новости недели

Meizu разделилась на три бренда;

Названы даты старта продаж Nokia 3310 в разных регионах;

NVIDIA представила первый ускоритель на архитектуре Volta.

