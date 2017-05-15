Создатели признали MP3 мертвым

Немецкое Общество Фраунгофера, стоящее за разработкой MP3, прекратило программу лицензирования по патентам на этот кодек и, фактически, признало его смерть.





По словам разработчиков, хотя MP3 все еще остается популярным среди пользователей, большинство сервисов, таких как стриминновые каналы, ТВ и радио-вещание, используют более современные кодеки ISO-MPEG, такие как AAC или MPEG-H. Они могут обеспечить более высокое качество звука при более низком битрейте по сравнению с MP3.

MP3, сокращенное от MPEG-2 Audio Layer III, впервые был опубликован в 1993 году, а разработка его велась с конца 80-х годов. 23 апреля 2017 года срок действия связанных с ним патентов истек и лицензионные сборы больше не взимаются.