Цифра дня: Сколько активных устройств работает на Android?

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активных устройств работает на Android.

На открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google сообщила о достижении следующего рубежа: количество ежемесячно активных устройств на базе операционной системы Android превысило 2 миллиарда.





Android стала первой платформой Google с 2 миллиардной базой. В сентябре 2015 года Google отчитывалась о 1,4 миллиардах устройств. По словам Google, еще шесть ее сервисов имеют более 1 миллиарда ежемесячно активных пользователей — Chrome, YouTube, Maps (Карты), Поиск и Google Play.





Для сравнения, в январе 2017 года компания Apple объявила, что количество активных устройств Apple, которые подключались к сервисам компании в последние 90 дней достигло одного миллиарда.