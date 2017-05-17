Цифра дня: Сколько активных устройств работает на Android?

Цифра дня:

2 000 000 000

активных устройств работает на Android.

На открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google сообщила о достижении следующего рубежа: количество ежемесячно активных устройств на базе операционной системы Android превысило 2 миллиарда.


Android стала первой платформой Google с 2 миллиардной базой. В сентябре 2015 года Google отчитывалась о 1,4 миллиардах устройств. По словам Google, еще шесть ее сервисов имеют более 1 миллиарда ежемесячно активных пользователей — Chrome, YouTube, Maps (Карты), Поиск и Google Play.


Для сравнения, в январе 2017 года компания Apple объявила, что количество активных устройств Apple, которые подключались к сервисам компании в последние 90 дней достигло одного миллиарда.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
HTC и Lenovo готовят "самостоятельные" шлемы Google Daydream
Google Lens распознает объекты реального мира
На Украине «Двач» заблокировали вместе с Mail.Ru

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 59
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36