В России выбрали создателя летающего автомобиля

Российский Фонд перспективных исследований подвел итоги стартовавшего в конце прошлого года конкурса концептов опционально-пилотируемого летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. По задумке организаторов, по простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть своего рода «летающий автомобиль».





Победителем стала компания «ПромСервис» из московской области, а еще одним призером — «ФЛЭШ-М» из Красноярска. Конкурс проводился в два этапа, всего на конкурс была подана 61 заявка от российских компаний, научных и образовательных учреждений.

ФПИ собирается заключить с победителем и призером соглашения, в рамках которых будут реализованы аванпроектов. По итогам работ в фонде примут решение о запуске проектов по созданию летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки. Как ожидается, работы над «летающим автомобилем» пройдут в 2018-2020 годах. Финансирование будет производиться за счет средств ФПИ.