Роскосмос анонсировал высокоточную «Цифровую Землю»

Государственная корпорация Роскосмос анонсировала проект под названием «Цифровая Земля». Он подразумевает создание цифровой модели всей поверхности нашей планеты с точностью около 1 м и с периодическим обновлением.


Это стало возможно благодаря растущим возможностям группировки спутников дистанционного зондирования Земли. В основу «Цифровой Земли» лягут разработки холдинга «Российские космические системы», входящей в состав Роскосмоса.

По задумке разработчиков, «Цифровая Земля» ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов, ориентированные как на обычных потребителей, так и на бизнес с госоранами.

На данный момент в орбитальную группировку дистанционного зондирования входит 8 спутников, к 2025 планируется довести их количество до 20.

Источник
Роскосмос
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