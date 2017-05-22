Samsung показала растяжимый OLED-дисплей

Компания Samsung Display анонсировала свою новую разработку — OLED-дисплей, который можно растягивать без опасности повреждения. По словам производителя, это первый в мире подобный экран.


Разработка будет продемонстрирована на выставке SID 2017 (Society for Information Display), которая пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. Компания покажет 9,1-дюймовую версию дисплея. Она может растягиваться на 12 мм при нажатии и затем восстановиться без ущерба.

Как поясняет производитель, в отличие от гибких дисплеев, которые можно деформировать в одном направлении, например, сложить, согнуть или скрутить, растяжимый OLED может деформироваться более чем в двух направлениях. По задумке, разработка найдет свое применение в Интернете Вещей, носимой и автомобильной электронике.

Источник
Samsung Display
Теги
планшет Samsung дисплей OLED

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