Ростех анонсировала защищенный российский Skype для госорганов

Госкорпорация Ростех рассказала о разработке "отечественного аналога Skype". Прототип унифицированной коммуникационной системы создается совместно с российскими компаниями OMMG Technology и Mind Labs.





По задумке, разработка получит высокий уровень информационной безопасности, достаточный для использования государственными ведомствами и в промышленности. Она совместит возможности телефонии и мессенджера. В том числе, система позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети. Как подчеркивают разработчики, система не имеет доступа в Интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами.

В разработке задействованы мессенджер OMMG, сервис видео- и аудиоконференций Mind Labs, а также программно-аппаратный комплекс компании «Булат», объединяющий сервер многоточечной конференции и оконечное профессиональное оборудование. Отметим, что «Булат» является дочерней структурой Ростеха.

В настоящее время проект находится на стадии создания действующего прототипа. Система впервые представлена на конференция ЦИПР-2017 (Цифровая индустрия промышленной России), которая проходит с 24 по 26 мая в Иннополисе в Татарстане.