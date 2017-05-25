Microsoft переименовала стриминговый сервис Beam в Mixer

Компания Microsoft переименовала свой игровой стриминговый сервис Beam в Mixer. Кроме того, платформа обзавелась рядом новых возможностей.





Напомним, Beam или Mixer представляет собой ответ Microsoft на Twitch и YouTube Gaming, появившийся в обновлении Windows 10 Creators Update. Причем как обещают разработчики, трансляции ведутся в режиме реального времени без задержек в 10-20 секунд, характерных для других платформ, зрители могут общаться с ведущими стримов.

Среди заявленных новшеств — возможность совместного стриминга, новый модерируемый канал Channel One, обновленную страницу Mixer на панели управления Xbox One. Кроме того, запущены бета-версии мобильного приложения Mixer Create для устройств на базе iOS и Android .

Mixer заменит Beam в ПК и Xbox One с сегодняшнего дня. Приложение Mixer Create iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.