Росэлектроника показала первые компьютеры на базе процессора «Эльбрус 8С»

Росэлектроника показала первые образцы персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С» на конференция ЦИПР-2017 (Цифровая индустрия промышленной России), которая проходит с 24 по 26 мая в Иннополисе в Татарстане.





Как обещают разработчики, представленная техника имеет повышенную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации. Восьмиядерный чип производится по технологии 28 нм. По сравнению с «Эльбрус-4С», пиковая производительность нового процессора выше в 3-5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода - в 8 раз.





Установочную партию 2- и 4-процессорных серверов на основе «Эльбрус-8С» планируется выпустить к концу 2017 года. Эти серверы предназначены для обработки больших объемов информации, в том числе в режиме реального времени.





Базовой операционной системой для «Эльбрус 801-PC» и серверов является ОС «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает множество приложений с открытым исходным кодом. Для платформы Эльбрус-8С предусмотрена система двоичной совместимости с бинарными кодами x86/х86-64. Также обеспечена возможность разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.