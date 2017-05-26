В России запустили первый в мире квантовый блокчейн

Ученые Российского квантового центра разработали и проверили на практике технологию «квантового блокчейна». По словам разработчиков, они сделали это первыми в мире.





Блокчейн — это способ распределенного хранения и верификации финансовых, коммерческих и других данных. В данном случае, блокчейн защищен методами квантовой криптографии. Статья с результатами эксперимента выложена на сервере препринтов ArXiv.org.

Группа исследователей в РКЦ разработала платформу блокчейна, в рамках которой можно использовать квантовое распределение ключей – то есть квантовую криптографию. При определенных конфигурациях сети это позволяет отказаться от элементов блокчейна, которые уязвимы к атакам с помощью квантового компьютера. Наличие у участников сети квантовых коммуникаций предъявляет дополнительные требования при добавлении нового блока в цепочку. Таким образом, квантовый блокчейн обеспечивает защиту от атак с помощью квантового компьютера.

Как заявляют разработчики, это делает российский блокчейн невзламываемым даже для российских хакеров. Разработка была протестирована на гетерогенной сети квантовых коммуникаций, созданный РКЦ с использованием линий «Газпромбанка». В сети с тремя узлами был продемонстрирован метод формирования блоков.