11 беспощадных будильников, которые не оставляют шансов на сон

Любой будильник плох тем, что его очень просто выключить, не приходя в сознание. Любой обычный будильник. Мы нашли 11 необычных моделей, которые заставят вскочить с постели в новый день не оставят шансов уловкам «Ну ещё 5 минут» или «Мне сегодня ко второй паре».

Если с утра вам так тяжко, что хочется кого-нибудь пристрелить, пристрелите… будильник. Будильник-тир состоит из мишени, которую надо повесить на стене и пистолета с лазерным прицелом. Попасть нужно в «яблочко», а поскольку это трудно, то, скорее всего, придется встать.

Улетающий

Летающий будильник Propeller Clock – это база и пропеллер. Когда будильник подает сигнал, пропеллер улетает, и отключает его только тогда, когда пропеллер будет пойман и установлен на место. Главное успеть раньше кота, который может загнать его под шкаф.





Есть еще один вид летающего будильника — «ракета»: тоже улетает с «космодрома», и бегай, ищи ее. Но пропеллер, на наш взгляд, безопаснее.





Убегающий

Принцип тот же, только будильник убегает целиком. Ну, или уезжает — он на колесиках. Убегающий будильник Clocky катится, как колобок, пока его не поймают или пока он не упрется в непреодолимое препятствие. Интересно, что он не боится падений: может проехаться по тумбочке, упасть и дальше «убегать» уже по полу. Вставай и догоняй, деваться некуда. Будильник работает от четырех батареек типа ААА.





Скачущий и орущий

Будильник, который выдержит не каждая нервная система: в назначенное время он начинает вибрировать, прыгать (и может упрыгать), переливаться всеми цветами радуги и играть жуткие попсовые песенки, причем установить свою мелодию или хоть как-то выбрать, что он будет играть, невозможно. У этого гаджета самые высокие шансы из всех будильников обзора быть выброшенным в окно.

Журчащий, щебечущий, квакающий

Обратный случай. Этот будильник обеспечит пробуждение-антистресс: светодиодная подсветка, журчащая вода, звуки природы (пение птиц и кваканье лягушек). Ну, и нужные функции: часы, календарь, сигнал, температура воздуха... Воду качает насос, обеспечивая круговорот воды в будильнике-аквариуме. Объем резервуара — 1,3 л.





Показывающий звезды

«Звездная ночь» — это и будильник, и такой китайский Оле Лукойе, который раскроет над вами свой зонтик. Будит он звуками природы, а вот перед сном покажет проекцию звездного неба на потолке и стенах, при этом меняя ее цвета и играя колыбельные (их в памяти прибора шесть, можно выбрать).





Сколько раз вы отжимаетесь? А подтягиваетесь? А как насчет упражнений с гантелей? Их нужно сделать не меньше тридцати, иначе будильник-гантелю не унять: за этим следит датчик внутри устройства. Вес «гантели» — 564 грамма.





Световой

Пожалуй, самый гуманный способ проснуться — с имитацией восхода Солнца, постепенно нарастающим светом и приятным звуковым сопровождением (звуки природы, радио, любимая песня в зависимости от модели). Вечером будильник может использоваться как лампа для чтения. Световых будильников очень много, их выпускают и известные фирмы — Philips, Breuer и т. п.





Тоже гуманный способ, только очень уж дорогой: 265 фунтов стерлингов. Устройство под названием Barisieur совмещает функции будильника и кофеварки и начинает готовить кофе за несколько минут до сигнала будильника. Накануне нужно засыпать в фильтр молотый кофе (он хранится в ящичке корпуса кофеварки), налить в большую емкость кофе, в маленькую — молоко (по желанию).

Будильник-коврик Ruggie требует, чтобы вы на него встали обеими ногами и простояли не менее трех секунд. Можно класть его не рядом с кроватью, а подальше. Можно использовать в комбинации с будильником-гантелей (вообще-то гантелькой можно и лежа в кровати махать, а так точно проснетесь).