7 провалов Apple: при Джобсе такое было

Сейчас о новинках Apple спорят, сравнивая их с конкурентами, но они неизменно продаются миллионными тиражами. Мы же вспомнили 7 продуктов Apple, которые стали для Apple провальными и которые, в общем-то, заслуженно забыты, как страшный сон.

Macintosh TV

В 1993 году (уже и еще без Джобса) Apple выпустила необычную версию компьютера. Macintosh TV, во-первых, был похож на телевизор, а во-вторых, им и являлся. Точнее, одна его часть. Компьютер и ТВ не были интегрированы: пользователь мог переключать Macintosh TV между режимами, но работать с приложениями и одновременно следить за футбольным матчем в маленьком окошке — нет. Короче говоря, покупатель попросту экономил деньги и немного жилплощади на том, что использовал один кинескоп (14-дюймовый Sony Trinitron) для двух устройств. Экономичный конвергентный, как сейчас сказали бы, продукт стоил 2000 долларов. Продать удалось всего 10 тысяч экземпляров.



Macintosh TV

Apple III

Можно сказать, что этот компьютер едва не убил Apple. Предыдущая модель — Apple II — стала хитом, и для неё появились бизнес-приложения, например, VisiCalc. Компания решила бороться за корпоративный рынок.

Apple III создавали не как улучшенную модификацию Apple II, а с нуля. Кстати, эта первая машина компании, которую разрабатывала отдельная команда без участия Стива Возняка — одного из основателей Apple, её инженерного сердца. Эту группу возглавлял Стив Джобс, известный не только своей требовательностью, но и склонностью менять мнение каждый день. Это накаляло и без того сложную обстановку, поскольку времени до выпуска продукта оставалось мало, а инженеры понимали, что компьютер не готов выйти из стен лаборатории.



Apple III

Когда продажи Apple III начались, оказалось, что примерно 20 процентов всех компьютеров просто не включаются — во время доставки чипы и платы выскакивали из своих слотов. «Выжившие» тоже держались недолго. Стив Джобс настоял на том, что Apple III должен быть тихим компьютером. Из-за этого пришлось отказаться от вентиляторов. И хотя для лучшего отведения тепла корпус устройства сделали из толстого алюминия, это не спасало компьютер от перегрева.

По мнению Возняка, каждый до единого проданный Apple III был дефектным. К чести компании, она потратила огромные деньги на то, чтобы починить все машины. Джобс называет суммы «бесконечными», но их всё-таки подсчитали: около 60 миллионов долларов.

Macintosh Performa серии x200

Технические «компромиссы» нечасто становились причиной провалов устройств Apple, но это тот самый случай. Экономии ради инженеры установили 64-битный 75-мегагерцевый процессор PowerPC 603 в материнскую плату, предназначенную для 32-битного чипа на 25 МГц. Память работала на скорости от 1/3 до 1/2 от скорости ЦП, так что загрузка 64-битного слова (порции команд и данных для процессора) занимала сразу четыре такта. Большая часть периферии не могла напрямую обращаться к памяти, а вынуждена была использовать процессор, что еще сильнее нагружало его. Из тех же финансовых соображений в компьютерах этой серии использовали на быстрые SCSI-винчестеры, а медленные IDE. Даже воспроизведение музыки прерывалось, если вы просто слишком быстро печатали.



Apple Performa

Мышки

Современную сенсорную мышку Apple Magic Mouse многие (и автор тоже) считают идеалом, но и в этой области Apple, бывало, выдавала очень странное. Казалось бы, просто мышь, что могло пойти не так?

Знакомьтесь, Apple USB Mouse 1998 года розлива. В народе — просто «Шайба». Идеально круглая, абсолютно неудобная. Сделано при Джобсе, выдавалось вместе с первыми iMac.



Apple USB Mouse («Шайба»)

Apple Pippin

В 90-х дела у Apple, когда-то бывшей крупнейшим производителем компьютеров в мире, шли скверно. Стив Джобс, проповедовавший преимущества закрытых систем, уже давно покинул компанию, и руководство попыталось сыграть в лицензирование. Так появился проект игровой консоли Pippin, которую Apple собиралась лицензировать другим компаниям, чтобы те выпускали свои приставки. Устройство работало на упрощенной версии Mac OS, поэтому разработчики могли создавать игры одновременно для консоли и для компьютеров Macintosh. А используя встроенный модем и установив Microsoft Internet Explorer, с Pippin можно было бороздить просторы Интернета. Снизу располагался интерфейс (X-PCI) для периферии в виде док-станций, который могли бы (если бы партнеры заинтересовались) включать сетевую карту, дисковод, видеовыходы и т. д.



Apple Pippin

Единственной фирмой, которая ввязалась в это, стала Bandai из Страны восходящего солнца. Японцы вложили в производство 100 миллионов долларов… и проиграли. Приставка стоила 600 долларов и должна была разойтись в количестве 300 тысяч штук за первый год. Покупателей нашлось, по разным оценкам, 12–42 тысячи.

Ноутбук eMate

Провал Apple с немного «игрушечным» ноутбуком eMate не в его дизайне — в конце концов, тогда мы еще не пришли к строгому минималистичному стилю. К тому же будущие хиты продаж iMac (цветные моноблоки-шарики) и PowerBook выглядели похоже. Ошибка компании состоит в том, что этот гаджет Apple продавала только образовательным учреждениям, но не на открытом рынке. Как ни странно, школы почему-то не проявили воодушевления. А вот полицейский департамент Флориды в 1997 году собирался закупить 20 eMate-ов, чтобы оснастить ими патрульные машины, но ожидал более сдержанную в цветах версию. Apple никогда не раскрывала объёмы продаж eMate, но, похоже, они оказались ничтожны.



Apple eMate 300

Ценителям будут интересны характеристики: процессор с частотой 25 МГц, чёрно-белый экран диагональю 6,8 дюйма и разрешением 480x320, 1 МБ оперативной памяти и 2 МБ флеша. Цена — 799 долларов.

Мешки из магазинов Apple Store

Apple изменила мир не только компьютерами, планшетами и смартфонами. Для технического ритейла переворотом стали магазины Apple Store — просторные, с огромными столами, на которых аккуратно разложены образцы гаджетов, и стеклянными лестницами. А выходишь из этого волшебного замка почему-то с мешком. Натуральным (во всех смыслах) мешком с двумя завязочками. Если покупкой стал, скажем, MacBook Pro, то его положат в большой мешок, который будет волочиться по земле и впиваться верёвками в руку. Можно надеть его на себя, как рюкзак, но лучше не делать этого — плечам будет больно. Однозначно — провал!



Мешок из Apple Store

К счастью, несколько месяцев назад магазины Apple Store перешли на другие, бумажные пакеты обычной формы.

Заглавное фото — raneko