CES 2017: Флагманские OLED-телевизоры LG Signature тоньше 3 мм

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics представила линейку флагманскую телевизоров Signature OLED TV W-серии с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Ее возглавляет 77-дюймовый OLED-телевизор W7 с дизайном под названием Picture-on-Wall (Картина на стене). Телевизор, действительно, выглядит как картина, если его повесить на стену, настолько он тонкий.





Толщина OLED-панели 65-дюймового телевизора этой же серии составляет всего 2,57 мм. Такой телевизор крепится на магнитных креплениях, без зазоров между стеной и самим устройством.





Поскольку такая толщина не позволяет внедрить необходимое современным пользователям изобилие портов, то телевизор подключается тонким кабелем к специальному саундбару, выступающему как док-станция с дополнительными разъемами, включая четыре HDMI, три USB и оптический аудио-порт. Эффект присутствия при просмотре видео усиливается направленными вверх динамиками и звуком Dolby Atmos.





Изначально в серию W войдут две модели — диагональю 77 и 65 дюймов. Сроки выпуска и цены производитель пока не сообщил.

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