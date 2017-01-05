CES 2017: LG показала 65-дюймовый прототип OLED экрана-динамика

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания LG Display показала необычный прототип под названием Crystal Sound OLED. Изюминка данного прототипа в том, что акустическая система встроена непосредственно в панель дисплея.


Пара небольших динамиков передают вибрацию на огромный 65-дюймовый экран, генерируя, таким образом, звук. Получается, что в создание звука участвует вся поверхность дисплея.

По задумке разработчика, такая конструкция усилит эффект присутствия. Звук будет идти прямо от изображения, на которое смотрит пользователь, а не со сторон или из-под него. По сообщениям очевидцев, в реальности результирующий звук слишком слаб, поскольку мембрану динамика заменяет слишком тонкий экран, системе попросту не хватает глубины. Сам эффект звука, идущего от экрана, приятен, но ему явно не хватает мощности.

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Источник
Engadget
Теги
LG телевизор акустика CES 2017 OLED

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