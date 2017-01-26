Телевизионная приставка Yundoo Y8 получила чип Rockchip RK3399

ТВ-приставка Yundoo Y8, работаюшая на Android 6.0, получила чип Rockchip RK3399 (4 ядра Cortex-A53, 2 ядра Cortex-A72 и графическая карта Mali-T860MP4, блок обработки видео с разрешением 4К) и 2 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Младшая версия за 111 долларов комплектуется накопителем на 16 ГБ, а старшая за 144 доллара — на 32 ГБ. Имеется слот для SD-карт.

К телевизору медиацентр можно подключить с помощью HDMI-кабеля — имеется видеовыход HDMI 2.0a. Кроме того, Yundoo Y8 оснащается портами USB Type-C, USB 3.0 и двумя USB 2.0, оптическим выходом S/PDIF, имеет адаптер Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0.