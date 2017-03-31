Почему стоит купить телевизор с поддержкой HDR

Когда не понимаешь, что значат все эти UHD, 4K и OLED-ы, выбрать телевизор не просто. А недавно появился ещё один модный термин — HDR TV. Кажется, стало ещё сложнее? Не беда, сейчас мы расскажем, что стоит за каждой буквой и разложим все по полочкам на примере новых моделей Sony.

Что такое HDR?

HDR или High Dynamic Range буквально переводится как «широкий динамический диапазон». Одноименный режим вы скорее всего видели в настройках камеры своего смартфона. И хотя HDR-фото строится по другим принципам, результат работы технологии в телевизоре такой же — диапазон яркости расширяется. Вы начинаете видеть нюансы оттенков, а главное — белый и чёрный перестают быть сплошными пятнами, в них появляются детали. Картинка в целом становится глубже и насыщеннее. Субъективно такой эффект впечатляет даже больше, чем 3D. И главное никакие очки не нужны. Разница между HDR и не HDR показана, например, в специальном разделе на сайте Sony.



Картинка без HDR и с HDR

Как это работает?

Наш глаз куда лучше воспринимает градации яркости и цвета, чем обычный телевизор может воспроизвести. До 2016 года ТВ просто не в состоянии были достоверно передать естественные оттенки. Но сейчас появились телевизоры с мощной подсветкой. Яркость обычного телевизора — сотни нит, а новых, с поддержкой HDR — тысячи.

Заодно и пропускная способность каналов для передачи контента выросла, и теперь видеопоток можно сжимать не так сильно. Зависимость простая: чем больше на картинке деталей, тем больше данных нужно передать, чтобы показать на ТВ один кадр. Так стал возможен видеоформат HDR, который передает больше деталей.

HDR круче, чем 4K?

Эти стандарты можно сочетать, но нельзя сравнивать. 4K — это про количество пикселей на матрице, то есть ее разрешение. А HDR — про их качество, то есть яркость и количество передаваемых цветовых оттенков.

А между HDR10, HLG и Dolby Vision тогда какая разница?

HDR — собирательное название для нескольких похожих технологий: HDR10, HLG и Dolby Vision. Кто из них станет лидером и станет ли вообще, узнаем через несколько лет. А пока производителям телевизоров приходится поддерживать по возможности все три.

HDR10 — самый распространённый вариант HDR, в котором на канал приходится по 10 бит информации. Итого — до миллиарда цветов в палитре. Но главное, что в таком потоке закодирована информация о яркости и контрастности. От том, как они динамически меняются в кадре. Именно это и делает картинку натуральной.

HLG или Hybrid Log Gamma — стандарт, который разработали британская телекомпания BBC и японская NHK. Здесь тоже используется 10-битное кодирование, но этот поток изначально делали для передачи. Теоретически для HLG не так критична ширина канала. Сейчас для трансляции без сбоев хватает 20 мегабит.

Dolby Vision — стандарт, в котором тоже используется расширенный динамический диапазон. Его разработала компания Dolby независимо от других, но по тем же принципам. Главное отличие Dolby Vision от других — работа с 12-битными цветовыми каналами, что на выходе даёт невероятную палитру в 68 миллиардов цветов. Правда все это великолепие скорее относится к кино, чем к телевизорам. Слишком большой поток данных сложно транслировать.

Я купил телик в 2016-м. Он поддерживает HDR?

Хотя HDR-телевизоры начали появляться в 2016 году, реальное распространение они получат только в этом. Причем пока, если мы говорим, что телевизор поддерживает HDR, подразумеваем, что у него разрешение 4K. В этом году Sony обещает выпустить HDR-модели с меньшей диагональю и разрешением Full HD, правда точных дат и цен пока нет. Но и сейчас ясно, что они будут намного доступнее «старших братьев» линейки 4K HDR сегмента.

Окей, как понять, что телевизор точно поддерживает HDR?

Все просто, нужно искать лого Ultra HD Premium (UHD Premium) на коробке. Если эта надпись есть, ваш телевизор поддерживает HDR. Другой и более очевидный вариант — 4K HDR. Правда в этом случае не факт, что ТВ поддерживает все возможные вариации HDR.

Так на чем в итоге смотреть HDR?

У Sony в марте появилась новая линейка XE93, которая поддерживает все вариации HDR. В нее входят модели от 55 дюймов. Их можно использовать даже для зонирования пространства в квартире — на плоской задней панели только геометрический узор и ничего лишнего. Но самое интересное находится, конечно, спереди.



Телевизор Sony из линейки XE93

Помимо поддержки всех версий HDR эти телевизоры напичканы фирменными технологиями Sony для улучшения картинки:

Slim Backlight Drive+* — особая подсветка для лучшего локального затемнения,

X-tended Dynamic Range PRO** — алгоритм регулирования подсветки в отдельных частях кадра,

TRILUMINOS Display*** — еще больше увеличивает яркость и точнее передает оттенки,

процессор X1 Extreme**** — отвечает за HDR-ремастеринг, подавляет шумы и улучшает изображение.

На выходе получается настолько детальная картинка, что хочется подойти поближе и начать рассматривать. HDR и 4K позволили сесть поближе даже к очень большому телевизору. Если Full HD-панели диагональю 40 дюймов рекомендуют смотреть с двух метров, то телики 4K HDR на таком расстоянии могут быть куда больше. До 70 дюймов.

Естественно, чем больше диагональ, тем выше цена. И в этом направлении тоже ведут работы. В 2017 году у Sony появятся и «обычные» Full HD телевизоры с поддержкой HDR.

И еще не забывайте про OLED. Да, в этом году, как многие предсказывали, японский производитель представил телевизоры BRAVIA серии A1 в нескольких диагоналях. Эти телевизоры Sony на органических светодиодах тоже поддерживают HDR. Их особая фишка — максимально глубокий и равномерный черный цвет.



Sony BRAVIA OLED серии A1

Где мне брать HDR-контент?

Большинство потоковых сервисов заявило о поддержке технологии HDR. Например, на YouTube, Amazon, Netflix и Okko уже доступно видео в новом формате. На подходе цифровые ТВ-каналы.

Пока HDR-контента там не так много как хотелось бы, но кое-что уже есть. На YouTube появились отдельные каналы, где выкладывают видео в новом формате. Во время воспроизведения на соответствующем ТВ в углу кадра появится значок HDR. Очень впечатляют масштабные сцены из блокбастеров, особенно те, что в открытом космосе — вот где глубина так глубина!



Уже сейчас некоторые сервисы предлагают видео в HDR-формате

Некоторые новые игровые консоли поддерживают HDR. Например, под Sony PlayStation 4 Pro вышла Horizon Zero Dawn и другие игры с повышенной детализацией. Когда HDR включен, локации приобретают дополнительную глубину, и все вокруг кажется куда реалистичнее, чем в стандартном режиме. Еще чуть-чуть и игры окончательно превратятся в интерактивное кино.

* Слим бэклайт драйв плюс

** Икстендет дайнемик рэндж про

*** Трилуминос дисплей

**** Икс один экстрим