Рассказываем о сложной технике так, чтобы профессионалам хватило подробностей, а любители поняли всё без заумных терминов. От выбора смартфона до секретов робототехники, от скидок в магазинах до репортажей с мировых премьер лучшей электроники. Присоединяйтесь!
ООО «СИМ», ОГРН 5167746322497, ИНН 7707375342, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5
Ведущий менеджер по маркетингу
Екатерина Голозубова
e.golozubova@rambler-co.ru
Компания предоставляет рекламодателям широкий спектр возможностей благодаря использованию собственных рекламных технологий:
Языки программирования, используемые в наших продуктах: javascript, ruby. Фреймворки: nodejs, rails, reactjs.
По вопросам рекламы обращайтесь в СберСеллер
ferra@sberseller.ru
\
Код (коды) вида (видов) деятельности в области информационных технологий, осуществляемой (осуществляемых) организацией, в соотв. с перечнем видов деятельности в области инф. тех, утв. приказом Мин цифр. Развития от 11 мая 2023 г. N 449: 12.01; 17.01.
Основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 58.14
Стоимость о реализуемых услугах предоставляется по запросу. Порядок определения стоимости реализуемых услуг является конфиденциальной информацией.
Компания обладает исключительными правами на программы для ЭВМ. Способы предоставления права использования указанных программ предоставляются по запросу.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-68741 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 17 февраля 2017 года.
Название: Ferra.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.
ОГРН 5167746322497, ИНН 7707375342
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, пом. Д, комн. 5