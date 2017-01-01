О проекте

Рассказываем о сложной технике так, чтобы профессионалам хватило подробностей, а любители поняли всё без заумных терминов. От выбора смартфона до секретов робототехники, от скидок в магазинах до репортажей с мировых премьер лучшей электроники. Присоединяйтесь!

Контактная информация

+7 (495) 785-17-00
info@ferra.ru
Адрес для посылок и корреспонденции

ООО «СИМ», ОГРН 5167746322497, ИНН 7707375342, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5

По вопросам информационного партнерства

Ведущий менеджер по маркетингу Екатерина Голозубова e.golozubova@rambler-co.ru

Описание деятельности и реклама

Компания предоставляет рекламодателям широкий спектр возможностей благодаря использованию собственных рекламных технологий:

  • Мы обеспечиваем доступ к инструментам эффективного планирования и запуска новых рекламных кампаний, показов и размещений на нашей площадке.
  • Управление и оптимизация различными типами монетизации: видеореклама, баннеры, естественная реклама и другие. Мы гарантируем контроль над трафиком и рекламой, чтобы предоставить рекламодателям качественный инвентарь и релевантную рекламу для пользователей на нашей площадке.
  • Автоматизированная покупка рекламного контакта с пользователями позволяет выбирать наиболее эффективный и соответствующий требованиям рекламодателя инвентарь для размещения рекламы на нашей площадке.

Языки программирования, используемые в наших продуктах: javascript, ruby. Фреймворки: nodejs, rails, reactjs.

По вопросам рекламы обращайтесь в СберСеллер

ferra@sberseller.ru

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Код (коды) вида (видов) деятельности в области информационных технологий, осуществляемой (осуществляемых) организацией, в соотв. с перечнем видов деятельности в области инф. тех, утв. приказом Мин цифр. Развития от 11 мая 2023 г. N 449: 12.01; 17.01.

Основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 58.14

Стоимость о реализуемых услугах предоставляется по запросу. Порядок определения стоимости реализуемых услуг является конфиденциальной информацией.

Компания обладает исключительными правами на программы для ЭВМ. Способы предоставления права использования указанных программ предоставляются по запросу.

Свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-68741 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 17 февраля 2017 года.

Название: Ferra.ru

Правила пользования сайтом

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.

Учредитель: ООО «СИМ»

ОГРН 5167746322497, ИНН 7707375342 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, пом. Д, комн. 5