О проекте

Рассказываем о сложной технике так, чтобы профессионалам хватило подробностей, а любители поняли всё без заумных терминов. От выбора смартфона до секретов робототехники, от скидок в магазинах до репортажей с мировых премьер лучшей электроники. Присоединяйтесь!

Редакция

Евгений Харитонов
Главред
e.kharitonov@ferra.ru
Игорь Сайкин
Редактор
i.saykin@ferra.ru
Денис Русаков
Редактор
d.rusakov@ferra.ru
Артур Сотников
Редактор
a.sotnikov@ferra.ru

Контактная информация

Телефон

+7 (495) 785-17-10

Почта

info@ferra.ru

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Адрес для посылок и корреспонденции

ООО "Рамблер Групп", 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5

По вопросам информационного партнерства

Ведущий менеджер по маркетингу Екатерина Голозубова e.golozubova@rambler-co.ru

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По вопросам коммерческого размещения

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Учредитель: ООО «Рамблер Групп»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны.

Главный редактор: Харитонов Е. В.