Компания предоставляет рекламодателям широкий спектр возможностей благодаря использованию собственных рекламных технологий:

Мы обеспечиваем доступ к инструментам эффективного планирования и запуска новых рекламных кампаний, показов и размещений на нашей площадке.

Управление и оптимизация различными типами монетизации: видеореклама, баннеры, естественная реклама и другие. Мы гарантируем контроль над трафиком и рекламой, чтобы предоставить рекламодателям качественный инвентарь и релевантную рекламу для пользователей на нашей площадке.

Автоматизированная покупка рекламного контакта с пользователями позволяет выбирать наиболее эффективный и соответствующий требованиям рекламодателя инвентарь для размещения рекламы на нашей площадке.

Языки программирования, используемые в наших продуктах: javascript, ruby. Фреймворки: nodejs, rails, reactjs.

По вопросам рекламы обращайтесь в СберСеллер

ferra@sberseller.ru

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Код (коды) вида (видов) деятельности в области информационных технологий, осуществляемой (осуществляемых) организацией, в соотв. с перечнем видов деятельности в области инф. тех, утв. приказом Мин цифр. Развития от 11 мая 2023 г. N 449: 12.01; 17.01.

Основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 58.14

Стоимость о реализуемых услугах предоставляется по запросу. Порядок определения стоимости реализуемых услуг является конфиденциальной информацией.

Компания обладает исключительными правами на программы для ЭВМ. Способы предоставления права использования указанных программ предоставляются по запросу.