Новости, 7 августа

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7 августа
Минцифры опровергло слухи о запрете соцсетей для детей
В России
07 августа 2026, 19:20
Беспилотные грузовики прошли 19 млн км в России
В России
07 августа 2026, 18:41
Глава Минцифры: Госуслуги превратятся в медиаплатформу без мессенджера
В России
07 августа 2026, 18:35
Huawei представила складной ноутбук MateBook Fold 2026 с новым процессором
Ноутбуки и планшеты
07 августа 2026, 18:22
СМИ: Dell выпустит премиальный ноутбук Googlebook под брендом XPS
Ноутбуки и планшеты
07 августа 2026, 17:36
«Швабе» начал поставки российского домашнего аппарата ИВЛ АИВЛ-Д
В России
07 августа 2026, 17:25
Инженерные и IT-специальности оказались самыми популярными в российских вузах
В России
07 августа 2026, 16:44
Слухи: «стеклянный» iPhone 20 Pro получит экран чуть большего размера
Телефоны
07 августа 2026, 16:22
Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологий
В России
07 августа 2026, 16:08
Спутник «Электро-Л» № 5 вошел в российскую орбитальную группировку
В России
07 августа 2026, 15:58
Apple повысила скидку за трейд-ин старых Android-смартфонов
Телефоны
07 августа 2026, 15:57
В России улучшили технологию 3D-печати деталей из алюминиевой бронзы
В России
07 августа 2026, 15:28
Российские геологи нашли способ ускорить моделирование нефтеносных пород
В России
07 августа 2026, 14:46
Функция скрытия IP-адреса у Apple работает не всегда
Приложения
07 августа 2026, 14:22
В России создали ИИ для проектирования участков ДНК
В России
07 августа 2026, 14:06
В МАИ создали программу для расчета аэроупругости композитных крыльев
В России
07 августа 2026, 13:56
В России создали нейросеть для более точного выявления депрессии
В России
07 августа 2026, 13:17
Экспедиция «Северный полюс-42» раскрыла ритмы жизни арктического планктона
В России
07 августа 2026, 12:44
СМИ: Samsung выпустит недорогие часы Galaxy Aero с батареей на неделю
Наука и технологии
07 августа 2026, 12:22
В Новосибирске создадут генетический тест для подбора антидепрессантов
В России
07 августа 2026, 12:16
Мошенники атаковали несколько крупных инвестиционных фондов, используя ИИ-голоса
Наука и технологии
07 августа 2026, 10:22
Сделанную стилусом Samsung подпись в Notes разрешат передвигать
Наука и технологии
07 августа 2026, 08:22
Samsung представила новую флеш-память BV-NAND V10 и zHBM для ИИ
Компьютеры
07 августа 2026, 06:22
В России создали 110 маршрутов научно-популярного туризма в 35 регионах
В России
07 августа 2026, 02:15
Учёные ДГТУ создали защитное средство для мозга из коллагена медуз-корнеротов
В России
07 августа 2026, 01:30
Первый неолитический могильник обнаружили в Ленинградской области
В России
07 августа 2026, 00:45
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