Новости, 7 августа

Ещё
Видео
Как выбрать
Редакция
Новости
Обзоры
Распродажи
Новости
31 октября
Учёные узнали, что улучшает память молодым, но ухудшает пожилым
Наука и технологии
22:38 | 31 октября, 2022
На Марсе обнаружили следы огромного океана
Наука и технологии
22:00 | 31 октября, 2022
Учёные открыли совершенно новый способ измерения времени
Наука и технологии
21:25 | 31 октября, 2022
2-в-1: обнаружен гибрид двух опасных вирусов
Наука и технологии
20:38 | 31 октября, 2022
Учёные: хороший сон повышает карьерные амбиции женщин
Наука и технологии
20:33 | 31 октября, 2022
Чем опасен обычный насморк. Объяснение врача
Фитнес и здоровье
20:01 | 31 октября, 2022
Отличительную особенность Twitter-аккаунтов звёзд и политиков сделают доступной для всех. Но за деньги
Наука и технологии
19:32 | 31 октября, 2022
В Великобритании назвали 5G переоценённой технологией
Наука и технологии
19:27 | 31 октября, 2022
Как раковые клетки меняют себя, чтобы выжить после лечения
Наука и технологии
19:06 | 31 октября, 2022
Арктический лёд начал таять более чем в два раза быстрее
Наука и технологии
18:54 | 31 октября, 2022
Исследование: те, кто сидит на диете, переоценивают полезность этого
Фитнес и здоровье
18:28 | 31 октября, 2022
Вы не сможете восстановиться после болезней сердца, если у вас скандальная семья
Наука и технологии
18:25 | 31 октября, 2022
Когда капли для носа становятся вредными
Фитнес и здоровье
17:56 | 31 октября, 2022
Созданы странные насадки на обувь для ускорения ходьбы
Наука и технологии
17:46 | 31 октября, 2022
Как сохранить еду и воду, если отключат электричество
Наука и технологии
17:27 | 31 октября, 2022
На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку Huawei
Телефоны
16:53 | 31 октября, 2022
Xiaomi всех обманула? Реальная мощность зарядки Redmi Note 12 Discovery Edition оказалась не 210 Вт
Телефоны
16:42 | 31 октября, 2022
Защита от ракетного удара: в России выпустили iPhone в саркофаге
Телефоны
16:34 | 31 октября, 2022
Сколько россиян отказались от VPN и почему
Наука и технологии
16:20 | 31 октября, 2022
В России создали виртуальный лук для управления дронами
Наука и технологии
16:12 | 31 октября, 2022
На китайском заводе по сборке iPhone начали массово увольняться работники
Телефоны
15:55 | 31 октября, 2022
С доступом ко всему: в России вышли новые телевизоры Сбера с открытой операционной системой
Телевизоры
15:40 | 31 октября, 2022
Полицию Британии обвинили в незаконном использовании распознавания лиц
Наука и технологии
14:09 | 31 октября, 2022
Как снизить стресс при помощи пищи
Наука и технологии
13:51 | 31 октября, 2022
Япония начнёт следить за гиперзвуковыми ракетами через специальные спутники
Наука и технологии
13:44 | 31 октября, 2022
Пожилые люди какого возраста самые активные в интернете
Телефоны
13:40 | 31 октября, 2022
Продажи отечественных ноутбуков российской сборки начнутся уже в 2023 году
Ноутбуки и планшеты
13:39 | 31 октября, 2022
Без посредников и накруток: Тинькофф запустил покупку автомобилей из приложения по цене производителя
Приложения
13:33 | 31 октября, 2022
Никаких 100 Мп: ключевые характеристики Xiaomi 13 Pro раскрыли за месяц до анонса
Телефоны
13:26 | 31 октября, 2022
Процессор MediaTek превзошёл Apple A16 по производительности графики
Телефоны
13:22 | 31 октября, 2022
В Роскачестве объяснили, как продлить срок службы батареи в смартфоне
Телефоны
12:37 | 31 октября, 2022
В России объявили продажи смартфона Realme с лучшим процессором для бюджетной ценовой категории
Телефоны
12:23 | 31 октября, 2022
В США начали продавать костюмы на Хэллоуин в виде iPhone
Телефоны
11:44 | 31 октября, 2022
Выбран смартфон с лучшей камерой на данный момент. И это не iPhone
Телефоны
11:31 | 31 октября, 2022
Срочно обновите браузер Chrome, если не хотите подхватить вирус
Приложения
10:44 | 31 октября, 2022
В Австралии построят базу для американских ядерных бомбардировщиков
Наука и технологии
09:53 | 31 октября, 2022
Внешний дисплей NexPad для превращения смартфона в планшет поступил в продажу
Наука и технологии
09:42 | 31 октября, 2022
Турецкий беспилотник Bayraktar получит ракету для защиты от себе подобных и вражеских самолётов
Наука и технологии
09:29 | 31 октября, 2022
Huawei добавит поддержку спутниковой связи в флагманский Mate Xs 2 в свежем обновлении
Телефоны
09:20 | 31 октября, 2022
Ещё дороже и технологичнее: раскрыты подробности и цена планшета Xiaomi Mi Pad 6
Ноутбуки и планшеты
09:14 | 31 октября, 2022
Так будет выглядеть новенький флагман Huawei P60
Телефоны
09:08 | 31 октября, 2022
←
воскресенье, 30 октября
Отключить рекламу
Новости партнеров
Новости партнеров