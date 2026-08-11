Так выглядит смартфон Hisense A10 со съёмным вторым экраном

Основной дисплей имеет диагональ 6,13 дюйма. Внутри устройства стоит процессор Qualcomm QCM6690. По производительности A10 скорее похож на читалку, чем на смартфон. Устройство при этом всё равно работает на свежей Android 16. Среди приятных «фишек»: NFC, инфракрасный порт, магнитная беспроводная зарядка.