Microsoft по ошибке установила лишнее приложение OneDrive на устройства с Windows 11

OneDrive Photos используется для просмотра фотографий, сохранённых на самом компьютере в облачном хранилище OneDrive. По сути, это веб-приложение, работающее на базе движка Edge.

Проблема в том, что удалить это приложение отдельно… нельзя. Оно привязано к основному клиенту OneDrive, и чтобы избавиться от OneDrive Photos, придётся удалить весь OneDrive целиком.

Microsoft ошибку признала и пообещала исправить ситуацию (добавив возможность удалять OneDrive Photos отдельно).