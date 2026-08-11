Microsoft по ошибке установила лишнее приложение OneDrive на устройства с Windows 11

Опубликовано 11 августа 2026, 16:501 мин.
Microsoft по ошибке установила лишнее приложение OneDrive на устройства с Windows 11Для фото
Microsoft случайно добавила приложение OneDrive Photos на многие компьютеры с Windows 11, включая офисные и корпоративные машины. Там оно вообще не должно работать. Изначально оно предназначалось только для тестирования внутри компании.
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OneDrive Photos используется для просмотра фотографий, сохранённых на самом компьютере в облачном хранилище OneDrive. По сути, это веб-приложение, работающее на базе движка Edge.
Проблема в том, что удалить это приложение отдельно… нельзя. Оно привязано к основному клиенту OneDrive, и чтобы избавиться от OneDrive Photos, придётся удалить весь OneDrive целиком.
Microsoft ошибку признала и пообещала исправить ситуацию (добавив возможность удалять OneDrive Photos отдельно).