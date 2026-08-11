Компьютеры
Опубликовано 11 августа 2026, 16:50
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Microsoft по ошибке установила лишнее приложение OneDrive на устройства с Windows 11

Для фото
Microsoft случайно добавила приложение OneDrive Photos на многие компьютеры с Windows 11, включая офисные и корпоративные машины. Там оно вообще не должно работать. Изначально оно предназначалось только для тестирования внутри компании.
Microsoft по ошибке установила лишнее приложение OneDrive на устройства с Windows 11

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OneDrive Photos используется для просмотра фотографий, сохранённых на самом компьютере в облачном хранилище OneDrive. По сути, это веб-приложение, работающее на базе движка Edge.

Проблема в том, что удалить это приложение отдельно… нельзя. Оно привязано к основному клиенту OneDrive, и чтобы избавиться от OneDrive Photos, придётся удалить весь OneDrive целиком.

Microsoft ошибку признала и пообещала исправить ситуацию (добавив возможность удалять OneDrive Photos отдельно).

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Windows 11
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#OneDrive
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