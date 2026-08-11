Apple разрешила подключать к Siri ИИ Qwen Alibaba в Китае

Для работы нужно, чтобы на Mac была установлена версия macOS 26.6 или новее. Пользователь должен самостоятельно включить расширение и войти в учётную запись Qwen. Alibaba при этом не может использовать полученные через эту «интеграцию» данные для обучения своих моделей.

Такое решение должно помочь Apple укрепить свои позиции на китайском рынке. За первый квартал поставки Mac в Китае упали на 9%, а доля Apple на рынке ПК составляет всего 9%, тогда как у Lenovo — 31%, а у Huawei — 16%.

Для Alibaba это сотрудничество тоже выгодно. Их технология станет доступна большему числу пользователей через встроенное ПО Apple. Ранее Alibaba заявляла, что Qwen будет интегрирован во все устройства Apple в Китае.