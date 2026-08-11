Новый дизайн ИИ Google перестал был эксклюзивом часов компании

На прошлой неделе Google представила обновлённый дизайн под названием Neural Expressive для Pixel Watch. Теперь этот же визуальный стиль заметили и на Galaxy Watch Ultra, работающих под управлением Wear OS 6.

Новое оформление проявляется в виде переливающегося фона, который появляется на экране, когда вы обращаетесь к помощнику. Если активировать Gemini голосовой командой «Хей, Google», этот эффект накладывается поверх циферблата. Если же вызвать помощника долгим нажатием боковой кнопки, открывается приложение Gemini с таким же градиентным фоном на чёрном экране.

Функционально помощник, правда, не изменился. Более продвинутые возможности, которые Google анонсировала для Wear OS 7, пока не появились ни на Pixel Watch, ни на Galaxy Watch.