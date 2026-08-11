Apple чуть не начала продавать iPhone уже со всеми личными данными пользователей

Сделать это планировалось через резервную копию в iCloud. Покупателю достаточно было бы распаковать коробку. Смартфон или планшет сразу становился бы полностью готовым к работе.

Эта функция называлась «white-glove». Она должна была появиться в рамках программы, где пользователи не покупают технику, а арендуют её, платя ежемесячный взнос и получая новые гаджеты каждые 1−3 года.

Однако от идеи отказались. Главная причина в приватности. Сама мысль о том, что компания пересылает по почте устройство, где уже лежат все личные данные владельца, «вызвала опасения даже внутри Apple».