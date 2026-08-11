Похоже, Apple выпустит круглые умные часы

Опубликовано 11 августа 2026, 10:501 мин.
Похоже, Apple выпустит круглые умные часыУ этого есть и плюсы, и минусы
По последним слухам, Apple рассматривает выпуск будущих версий Apple Watch с круглым экраном. Правда, к такому форм-фактору у СМИ есть вопросы.
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Главный (и пока единственный) плюс круглого корпуса — внешний вид. Такой «классический» вид привлечет больше людей, считают эксперты.
Однако у круглого экрана есть недостатки. Apple пришлось бы полностью переделывать ОС для такой формы. На круглом экране клавиатуре и многие элементам нынешнего интерфейса просто будет тесно. Тем более сторонним разработчикам пришлось бы создавать две версии приложений под часы. А они и так не слишком активно поддерживают часы Apple.
Да и технический проблем достаточно. у Apple Watch внутренние детали (батарея, платы, динамики) имеют прямоугольную форму. В круглом корпусе останется много пустого места.