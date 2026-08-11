Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 11 августа 2026, 08:50
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В сеть утекли изображения ноутбуков Googlebook от Asus и Lenovo

Не они одни делают их
В Сеть попали, предположительно, рендеры ноутбуков Asus и Lenovo, что выйдут под брендом Googlebook. Саму платформу Google анонсировала ещё в мае.
В сеть утекли изображения ноутбуков Googlebook от Asus и Lenovo

© DigitalCitizen

По слухам, все Googlebook (не только Asus и Lenovo) будут работать на специальной версии Android. Она будет тесно связана с ИИ Gemini, поддерживать все приложения из Google Play и хорошо взаимодействовать с Android-смартфонами.

Обе модели имеют характерную светящуюся полоску — glowbar. Похожая подсветка ожидается и в грядущих смартфонах Pixel 11.

Пока известно, что Googlebook будут выпускать несколько производителей, включая Acer, Dell и HP. Официальный анонс, скорее всего, пройдёт на ближайшей выставке IFA.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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