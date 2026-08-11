Samsung Galaxy Z Fold8 настолько понравились людям, что производство увеличили

Но теперь производитель увеличил план для Fold8 почти до 4 миллионов штук. Поставщики компонентов уже в курсе дел.

СМИ также сообщают, что в одной лишь Южной Корее было забронировано 1,44 миллиона устройств серии Z8. Именно 70% всех предзаказов пришлось на Fold8. В Европе эту модель выбрали 40% покупателей.