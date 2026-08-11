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Опубликовано 11 августа 2026, 22:05
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Samsung Galaxy Z Fold8 настолько понравились людям, что производство увеличили

Из-за высокого спроса
Новый складной Samsung Galaxy Z Fold8 оказался настолько популярным, что компания решила выпустить на миллион экземпляров больше. По данным южнокорейских СМИ, Samsung изначально собиралась произвести в 2026 году 2,8 миллиона Fold8, 2 миллиона Fold8 Ultra и 1,5 миллиона раскладушек Flip8.
Samsung Galaxy Z Fold8 настолько понравились людям, что производство увеличили

© Samsung

Но теперь производитель увеличил план для Fold8 почти до 4 миллионов штук. Поставщики компонентов уже в курсе дел.

СМИ также сообщают, что в одной лишь Южной Корее было забронировано 1,44 миллиона устройств серии Z8. Именно 70% всех предзаказов пришлось на Fold8. В Европе эту модель выбрали 40% покупателей.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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