Meta* представила ИИ-модель, которая не требует подключения к Интернету

Опубликовано 11 августа 2026, 14:101 мин.
Meta* представила ИИ-модель, которая не требует подключения к ИнтернетуРаботает локально
Meta* выпустила новую ИИ-модель Muse Glimmer*, что не требует подключения к Интернету и работает локально на Mac или ПК. Модель обучена на данных более чем на 100 языках.
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Особенность новинки в её специализации на «агентном» направлении ИИ. Модель умеет писать и отлаживать код, выполнять многошаговые задачи и самостоятельно исправлять ошибки.
Технически Muse Glimmer* — это 30-миллиардная модель. Обычно такая модель требовала бы более 55 ГБ памяти, но Meta* применила технологию сжатия, уменьшив размер до менее чем 20 ГБ.
Muse Glimmer доступна для скачивания на платформе Hugging Face. В ближайшее время появится поддержка локальных инструментов, таких как Ollama и LM Studio.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена