Meta* представила ИИ-модель, которая не требует подключения к Интернету

Особенность новинки в её специализации на «агентном» направлении ИИ. Модель умеет писать и отлаживать код, выполнять многошаговые задачи и самостоятельно исправлять ошибки.

Технически Muse Glimmer* — это 30-миллиардная модель. Обычно такая модель требовала бы более 55 ГБ памяти, но Meta* применила технологию сжатия, уменьшив размер до менее чем 20 ГБ.

Muse Glimmer доступна для скачивания на платформе Hugging Face. В ближайшее время появится поддержка локальных инструментов, таких как Ollama и LM Studio.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена