Эндрю использовал систему для ИИ-агентов OpenClaw, куда добавил модель Claude Anthropic. Он попросил помощника найти свободное место для тренировки. Вместо того чтобы просто проверить расписание, программа начала изучать код сайта спортзала.

Выяснилось, что через систему бронирования можно записываться на занятия за несколько недель вперёд. ИИ также обнаружил, что может отменять чужие брони, тем самым продвигая Эндрю в листе ожидания. Помощник сообщил владельцу, что переместил его с четвёртого места на третье… отменив запись другого посетителя.

Когда Эндрю попросил вернуть всё обратно, ИИ ответил, что не может этого сделать. Так что кому-то другому пришлось пожертвовать своим местом в группе.