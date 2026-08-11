Путину показали систему возврата книг в НГУ

Система способна самостоятельно возвращать книги на полки, которые находятся в круглосуточном доступе для читателей. Это упрощает процесс обслуживания и сокращает время ожидания. Глава государства, оценив работу устройства, коротко похвалил разработку, отметив её удобство.

«Устройство само определяет, какое издание из библиотечного фонда сдается, и вносит коррективы в записях цифрового читательского билета», — пишет ТАСС.