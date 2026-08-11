В России
Опубликовано 11 августа 2026, 22:55
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Путину показали систему возврата книг в НГУ

Устройство само возвращает издания на полки
Президенту России Владимиру Путину в Новосибирском государственном университете представили инновационную систему возврата библиотечных книг. Устройство автоматически распознаёт сдаваемое издание по цифровому читательскому билету и вносит корректировки в учёт.
Путину показали систему возврата книг в НГУ

© Kremlin.ru

Система способна самостоятельно возвращать книги на полки, которые находятся в круглосуточном доступе для читателей. Это упрощает процесс обслуживания и сокращает время ожидания. Глава государства, оценив работу устройства, коротко похвалил разработку, отметив её удобство.

«Устройство само определяет, какое издание из библиотечного фонда сдается, и вносит коррективы в записях цифрового читательского билета», — пишет ТАСС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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