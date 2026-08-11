Обновление до Android 17 станет последним крупным для Samsung Galaxy S23 FE

Опубликовано 11 августа 2026, 18:501 мин.
Обновление до Android 17 станет последним крупным для Samsung Galaxy S23 FEЕсть нюанс
Смартфон Samsung Galaxy S23 FE, выпущенный в октябре 2023 года, получит своё последнее крупное обновление. Представитель Samsung Korea в переписке с пользователем подтвердил, что «пенсия» наступит после перехода смартфона на Android 17 с прошивкой One UI 9. Правда, есть нюанс.
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Речь идёт о версии для Южной Кореи, которая работает на процессоре Exynos 2200. Для неё Android 17 станет четвёртым по счёту крупным обновлением. Изначально планировалось, что обновления будут выходить до Android 18 включительно, но позже планы изменились.
При этом для версии S23 FE с процессором Snapdragon 8 Gen 1 количество обновлений может быть и выше, хотя официально подтверждений этому нет.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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