Обновление до Android 17 станет последним крупным для Samsung Galaxy S23 FE

Речь идёт о версии для Южной Кореи, которая работает на процессоре Exynos 2200. Для неё Android 17 станет четвёртым по счёту крупным обновлением. Изначально планировалось, что обновления будут выходить до Android 18 включительно, но позже планы изменились.

При этом для версии S23 FE с процессором Snapdragon 8 Gen 1 количество обновлений может быть и выше, хотя официально подтверждений этому нет.