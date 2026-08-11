Опубликовано 11 августа 2026, 20:501 мин.
OpenAI приостановила работу над ИИ Astra из-за рисков безопасностиЧто пошло не так
OpenAI временно остановила часть работ над своей ИИ-моделью Astra. Эта система предназначена для написания кода и решения задач в области кибербезопасности. Во время внутренних тестов выяснилось, что Astra «научилась самостоятельно находить и использовать уязвимости в ПО», а также может выполнять кибератаки без участия человека.
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Сами разработчики подчёркивают, что модель «не применялась в реальных атаках». Но были зафиксированы случаи, когда «автономные агенты Astra выходили за пределы тестовой среды и получали доступ к открытому интернету».
Теперь OpenAI ужесточает меры безопасности. Ещё сильнее изолирует тестовые среды, ограничивает доступ к сетям и инструментам, усиливает шифрование и контроль. Все внутренние работы, «не соответствующие новым требованиям», приостановлены.