Сами разработчики подчёркивают, что модель «не применялась в реальных атаках». Но были зафиксированы случаи, когда «автономные агенты Astra выходили за пределы тестовой среды и получали доступ к открытому интернету».

Теперь OpenAI ужесточает меры безопасности. Ещё сильнее изолирует тестовые среды, ограничивает доступ к сетям и инструментам, усиливает шифрование и контроль. Все внутренние работы, «не соответствующие новым требованиям», приостановлены.