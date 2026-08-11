Приложения
Опубликовано 11 августа 2026, 16:05
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Samsung научит смартфоны менять и иконки приложений в тёмной теме

Единообразие дизайна
В будущем в смартфонах Samsung может появиться автоматическое затемнение иконок приложений при тёмной теме оформления. Согласно обнаруженным следам в последней версии приложения Nearby Device, компания уже тестирует эту возможность.
Samsung научит смартфоны менять и иконки приложений в тёмной теме

© SammyGuru

Так, при включении тёмного режима фоновый цвет иконок будет автоматически меняться со светлого на тёмный.

Подобную функцию Samsung уже пробовала внедрить в One UI 8.5, но тогда она так и не вышла. Сейчас следы этой возможности найдены в сборке One UI 9.5.

Когда именно выйдет One UI 9.5, пока неизвестно.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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