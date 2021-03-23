Порадовать близких и не прогадать: как безопасно и выгодно купить подарки в интернете

Мошенники тоже это понимают, поэтому часто привлекают внимание пользователей, публикуя объявления о продаже популярных товаров по ценам ниже рыночных. Намекая покупателям, что желающих много, а других таких предложений не найти, они требуют предоплату в качестве «гарантии» покупки. Каждый знает, что переводить деньги незнакомцам не стоит, чего не сделаешь, чтобы порадовать близких — вот только, получив деньги, мошенники пропадают с радаров. И, конечно, ни о каком подарке и радости речи уже не идёт.

Не переходите по ссылкам, которые вам присылают — и уж тем более не вводите на таких сайтах данные банковской карты

Создание сайтов-подделок, имитирующих платежные формы известных банков — популярный способ онлайн-мошенничества. После того, как мошенники договариваются с потенциальным покупателем, они присылают ссылку якобы на форму оплаты товара или курьерской доставки, пользователь вводит на таком сайте данные карты, таким образом передавая их злоумышленникам. Однако, несмотря на все уловки, есть верный способ отличить сайт-подделку от оригинала, достаточно проверить адрес в строке браузера: если в нем есть специальные символы или слова, отличающиеся от название сайта, например, avitopayments.ru или avit0.ru вместо avito.ru — перед вами подделка, и оставлять данные на таком сайте опасно.