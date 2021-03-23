Порадовать близких и не прогадать: как безопасно и выгодно купить подарки в интернете
Не вносите предоплату, даже если цена выгодная, а товар редкий
Конечно, на онлайн-площадках можно найти и традиционные для подарков пену для бритья, носки и косметический набор с кремом для тела и гелем для душа — но по особым поводам всегда хочется порадовать близких редкой и давно желанной вещью: новенькой игровой консолью Playstation 5, модной сумкой или новым смартфоном.
Мошенники тоже это понимают, поэтому часто привлекают внимание пользователей, публикуя объявления о продаже популярных товаров по ценам ниже рыночных. Намекая покупателям, что желающих много, а других таких предложений не найти, они требуют предоплату в качестве «гарантии» покупки. Каждый знает, что переводить деньги незнакомцам не стоит, чего не сделаешь, чтобы порадовать близких — вот только, получив деньги, мошенники пропадают с радаров. И, конечно, ни о каком подарке и радости речи уже не идёт.
Не переходите по ссылкам, которые вам присылают — и уж тем более не вводите на таких сайтах данные банковской карты
Создание сайтов-подделок, имитирующих платежные формы известных банков — популярный способ онлайн-мошенничества. После того, как мошенники договариваются с потенциальным покупателем, они присылают ссылку якобы на форму оплаты товара или курьерской доставки, пользователь вводит на таком сайте данные карты, таким образом передавая их злоумышленникам. Однако, несмотря на все уловки, есть верный способ отличить сайт-подделку от оригинала, достаточно проверить адрес в строке браузера: если в нем есть специальные символы или слова, отличающиеся от название сайта, например, avitopayments.ru или avit0.ru вместо avito.ru — перед вами подделка, и оставлять данные на таком сайте опасно.
Чтобы обезопасить пользователей Авито от такого рода мошенничества, мы заблокировали возможность отправлять ссылки на внешние ресурсы во встроенном мессенджере, а аккаунты, которые пытаются массово их рассылать, оперативно блокируем.
Если у сервиса есть возможность переписываться с продавцом — обсуждайте подробности покупки, не уходя с сайта
Злоумышленники знают о том, что площадки блокируют отправку ссылок, а поэтому пытаются выманить пользователей в WhatsApp или другие популярные мессенджеры, где служба безопасности платформы уже не сможет отследить их действия. Если у площадки есть встроенный мессенджер, но продавец упорно не хочет разговаривать с вами в нем — это повод усомниться в его честности.
Никогда и никому не говорите коды с оборотной стороны карты и из СМС от банка
Часто злоумышленники представляются сотрудниками банка или службы безопасности онлайн-платформ и под разными предлогами просят назвать данные карты (включая CVV/CVC-код), одноразовые пароли от банка или пароли от учётной записи на маркетплейсе или другом онлайн-сервисе. Службы поддержки или безопасники банка никогда не попросят вас продиктовать пароль или код, поэтому такой запрос — явный признак того, что перед вами мошенники.
Помните, внимательность и соблюдение простых правил безопасности — самое верное оружие в борьбе с мошенниками. Так онлайн-шопинг станет самым удобными и выгодным, а выбор и покупка подарков для близких принесут только радостные эмоции.