«Я ничего не делал, а меня взломали!». Вот как это на самом деле происходит, шаг за шагом

Что делать пользователю, чьи данные были украдены?

К сожалению, когда информация об утечке уже стала общеизвестной, спешить больше некуда. Надо успокоиться, не паниковать и определить план дальнейших действий.

Прежде всего стоит трезво оценить масштаб проблемы.

В большинстве случаев об утечке становится известно либо из рассылки «протекшего» сервиса, либо из сообщений СМИ. В обоих случаях кратко перечисляются данные, которые стали доступны злоумышленникам. Обычно речь идет о логине, пароле, ФИО, адресе электронной почты, номере мобильного телефона, адресе проживания (или доставки) и информации о заказах. Но иногда в Сеть утекают и куда более важные данные: информация о банковских картах, остатках на банковском счете, а также сканы всевозможных документов, например, паспорта. Совсем необязательно, что в Сеть утекут сразу все перечисленные данные, поэтому важно трезво оценить, как данная утечка скажется лично на вас.

Если в утечке оказались логины и пароли пользователей, следует как можно скорее сменить их. При этом, если один и тот же пароль используется на нескольких сайтах, то и менять его нужно везде, даже если логины на разных сайтах отличаются. Да, это может занять много времени и доставить определенные неудобства, но лучше приложить немного усилий сегодня, чем завтра обнаружить, что вы «назанимали» изрядную сумму у друзей в любимой соцсети. Некоторые браузеры, например, Google Chrome, отображают информацию о ненадежных паролях, известных злоумышленникам — не пренебрегайте таким предупреждением и смените проблемный пароль.

Если же в утечке оказались данные банковских карт, следует обратиться в службу поддержки банка — скорее всего, потребуется посетить отделение банка лично. Справедливости ради стоит отметить, что банки очень щепетильно подходят к сохранности данных банковских карт клиентов. Прежде всего потому, что закон будет на стороне клиента, если кто-то неправомерно воспользуется данными его карты. Поэтому службы безопасности банков постоянно ведут мониторинг площадок, на которых продаются персональные данные, проводят контрольные закупки и блокируют скомпрометированные карты. Так что в большинстве случаев банк узнает о такой утечке раньше вас и примет все необходимые меры. Но все же лучше не оставлять ничего на волю случая и связаться с банком самостоятельно.

Хуже всего дело обстоит, если в утечку попали сканы документов. Наверняка все слышали про случаи, когда по скану паспорта на жертву оформляли кредиты, фирмы-однодневки или рассрочку в интернет-магазинах. К счастью, времена, когда по скану паспорта мошенники могли сделать почти все что угодно, в прошлом. И даже если скан вашего паспорта оказался в Сети, это еще не повод перевыпускать документ.

Тем не менее, имея на руках паспортные данные человека, злоумышленник может получить и другие данные о нем (например, ИНН через сайт ФНС). А уже имея на руках дополнительную информацию, мошенники могут, например, прислать очень правдоподобное письмо от лица налоговой, информирующее о «непогашенных штрафах». Единственная защита здесь — внимательность. Проверяйте отправителя и помните: если кто-то знает ваши паспортные данные — это еще не значит, что этот кто-то представляет госорганы.