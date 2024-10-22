Что производители меняют в новых автомобилях, чтобы угодить молодёжи 2000+ года рождения

Что производители меняют в новых автомобилях, чтобы угодить молодёжи 2000+ года рожденияПримитивных средств передвижения молодым людям уже не достаточно
Атом — это электромобиль-гаджет. Такие времена
Суть этого проекта в его основной цифровой идее и подходе к разработке. В начале, три года назад, разработчики примерно оценили, как цифровизация повлияет на автопром и что благодаря ней можно изменить к лучшему в бизнес-процессах и производстве. Пришлось думать наперёд, какими будут вкусы потребителей и как изменятся привычки людей в использовании автомобилей, аналогично тому, как это произошло в индустрии смартфонов.
Уже тогда было понятно, что автомобиль постепенно превращается в программируемое устройство, над разработкой которого работают не только автопроизводители, но и другие участники процесса. В итоге продумывать конструкцию пришлось не только в привычных автомобильных дисциплинах, но и в... кибербезопасности, информационной безопасности, приватности и функциональной безопасности.
Автомобиль — это гораздо гораздо более сложное устройство по сравнению со смартфоном, поэтому и функциональную безопасность в нём нужно продумывать более тщательно. Именно благодаря этому понимаю разработчики Атома смогли создать продукт, который станет конкурентным на мировом уровне. Мы уверены в наших уникальных преимуществах и готовимся к серьезной конкуренции.
Запросы современного поколения к транспорту сейчас
Транспорт — это важная и обсуждаемая тема для всех поколений. Для молодёжи, особенно для представителей поколений Альфа и тех, кто вырос в цифровом мире, транспорт уже не просто средство передвижения, но и, отчасти, цифровое устройство. Для старших поколений транспорт тоже становится всё более цифровым.
Мы в Атом осознали, что нужно перейти от традиционного подхода, когда общение с покупателем автомобиля происходит через сервисы-посредники и бизнес-процессы к более прямому взаимодействию. Тем более, что сегодня автомобили и электромобили — это уже не только личная собственность, но и, во многих ситуациях, коммерческие, либо арендные средства передвижения по городу.
Такси и карширенг уже никуда не исчезнут, новые автомобили должны подходить и для этих задач. А ещё, и об этом не всегда задумываются, важны услуги страховых компаний и банков, предоставляющих кредитование.
Важно учитывать стоимость обслуживания и владения автомобилем, при этом сразу рассматривать транспорт как цифровой продукт, который сможет легко, при необходимости, примерить на себя новую профессию. Например, Атом спроектирован, как автомобиль, который подключен к сети и не требует дополнительной установки оборудования, чтобы использовать его в сервисах каршеринга. Всё это решается настройкой программного обеспечения и пожеланиями к команде разработчиков. Они могут создавать новые приложения для каршеринга или легко подключить Атом к уже имеющимся приложениям.
Автомобили и гаджеты для нового поколения — это одно целое
Для нового поколения интеграция автомобиля и гаджетов важна и предпочтительна. Сегодня высокие технологии и сложная электроника воспринимаются как данность. Несколько лет назад, например, управление умным домом считалось чем-то инновационным, из будущего, но сегодня и такие функции уже считаются обыденностью.
Поэтому наладить правильную синхронизацию работы функций между устройствами очень важно. Если эти функции слишком сложны в использовании, они не станут популярными. Если производитель условного электрочайника с Wi-Fi сделал удобное приложение для управления чайником под iOS и неудобное под Android, это проблемы производителя, потому что функция сопряжения является базовой и необходимой.
Особенно остро подвохи в такой работе ПО замечают современные старшеклассники, которые привыкли и учиться с помощью компьютеров и смартфонов, и о VR осведомлены, и об удалённых потоковых играх, и т.д. В их жизни уже присутствуют различные умные устройства, и они ожидают, что всё будет работать бесшовно.
Всё должно работать удобно и просто. Например, доставка еды уже не вызывает удивления и воспринимается как стандартная услуга. Никто вручную, сидя дома, не звонит в кафе, а потом не обзванивает курьера и не отправляет ему координаты на карте. Сегодня такие услуги доступны «на лету», и это становится нормой.
Что конкретно хочет молодёжь и как это изменит будущие автомобили
Сегодня уже нельзя отдельно создать автомобиль, а потом «прикрутить» к нему электронные системы — в его конструкцию нужно изначально закладывать работу этих систем. Причём с запасом на будущее — не по функциям операционной системы (их можно добавить программно), а по «железу» и датчикам, потому что автомобили и электромобили, в отличие от смартфонов, не обновляют модельный ряд ежегодно.
Если описать пожелания потребителей двумя словами — люди ждут интеграцию и цифровизацию. Пользователи ожидают, что автомобили будут не просто транспортными средствами, а полноценными цифровыми платформами — самодостаточными, умеющими всё то, что умеют Apple CarPlay и Android Auto, только сами по себе, а не за счёт трансляции функций со смартфона. И дополнительно предлагающие сугубо автомобильные электронные помощники в вождении, регулировании климата в салоне, в парковке и т.д.
То есть, с одной стороны, автомобиль должен быть таким, чтобы в нём было легко всё настроить под себя. С другой — желательно, чтобы настраивать вручную регуляторами вообще ничего не потребовалось и чтобы автомобиль понял, как тебе удобно и подстроил системы под тебя, как какие-нибудь хорошие рекомендательные алгоритмы потоковой музыки.
В долгосрочной перспективе эти тенденции изменят автомобилестроение — настраиваемость и способность приспосабливаться к конкретному водителю станут фирменной чертой автомобилей ближайшего будущего.
Всё должно настраиваться, всё должно адаптироваться под пользователя
Итак, уже примерно понятно, чего ожидают покупатели, осталось это в полной мере воплотить. Атом, кстати, находится на пороге реализации на таких идей. Если бы российский электромобиль уже несколько лет ездил по дорогам, обсуждение было бы более конкретным. Пока команда только предполагает и пытается сделать более понятными и удобными в использовании функции, заложенные в основу этого электромобиля.
Мы не стремимся воплотить максимум функций в одночасье — избыточное количество новых функций может вызвать недоверие и скепсис. Наша цель — чтобы новшествами пользовались и чтобы они были понятны в использовании всем покупателям. Как ни странно, в долгосрочной перспективе это быстрее изменит мир, чем выпуск революционного автомобиля-гаджета, который опередит своё время, но будет не востребован из-за того, что потребует отдельной автошколы, в которой будут учиться, как его использовать.
Системы активной помощи водителю и автопилот нужны водителям всех возрастов. А не только молодым или только пожилым
Системы активной помощи водителю и автопилот улучшаются с каждым годом. Но есть нюанс: то, что быстро осваивается и кажется удобным, быстро становится привычным. Например, автоматическая парковка, которая сначала вызывала восхищение, со временем начинает восприниматься как должное.
Так будет и в дальнейшем. Технологии, которые экономят время и решают рутинные задачи, быстро становятся частью повседневной жизни.
Молодые люди, которые более открыты новому и быстрее осваивают технологии, скорей всего, станут основными пользователями автопилота. Но в действительности и старшее поколение постепенно привыкает к новым технологиям и также начинает использовать их. В итоге, технологии становятся фоновыми и становятся новой нормой жизни.
Почему каршеринг не заменил личные автомобили полностью?
В этой сфере действительно ведутся активные дискуссии, и дать однозначный ответ сложно. С одной стороны, каршеринг популярен и продолжает развиваться, но, вопреки многим прогнозам, он не заменил личный транспорт даже среди молодых водителей — даже недавно получившие водительское удостоверение люди, не знакомые с устаревшей концепцией «один автомобиль на десятилетия», всё равно в очень большом количестве принимают решение купить свой личный автомобиль, а не передвигаться на арендных.
Кому-то просто важен сам факт, что автомобиль у него в собственности. Кому-то удобнее использовать личный автомобиль в силу работы, маршрутов передвижения или их продолжительности. Кому-то просто не нравится комплектация каршеринговых автомобилей и не хватает каких-то специфических опций.
После выхода Атома на автодороги России мы сможем рассказать об этом подробнее на базе нашей личной статистики и реальных данных о потребительских предпочтениях.
Как предпочтения молодёжи влияют на автопроизводителей
Молодые люди привыкли к гибким вариантам владения транспорта, а ещё они привыкли к цифровым подпискам — автопроизводители теперь тоже это учитывают. Если вы посмотрите на последние презентации крупных автопроизводителей, то заметите, что значительная часть этих презентаций теперь посвящена цифровому контенту. Какие-то автопроизводители выбирают закрытые системы с фиксированным (и часто зависящим от комплектации автомобиля) количеством функций мультимедиа и цифровых помощников, другие поддерживают полностью открытые модели, где потребитель сам выбирает нужные ему опции и функции.
В общем, лёд тронулся, даже самые консервативные автопроизводители будут двигаться в этом направлении.
Технологии меняют даже проектирование автомобилей
Применение новых технологий изменяет всё, начиная с мелких деталей и заканчивая крупными компонентами. Даже самые маленькие элементы, такие как болтики, теперь проектируются с использованием современных технологий, и всё это участвует в процессе.
Одним из значительных изменений является влияние игрового развития. Кто бы мог подумать, что опыт в геймдеве станет столь востребованным в автомобилестроении? Игровые движки теперь активно используются в автомобильной индустрии для управления электронными системами на борту автомобиля. Это открывает новые горизонты: например, дисплей с дополненной реальностью на лобовом стекле, который создаёт новый уровень взаимодействия с процессом управления автомобилем.
Общество находится на пороге эры автономных автомобилей. Поэтому пространство в авто уже сейчас продумывают с точки зрения, насколько автомобиль будет удобен в передвижении и времяпровождении, когда к рулю и педалям уже не нужно будет притрагиваться.
Высокие технологии тоже существенно влияют на производство и разработку. Мы даже не затронули вопросы искусственного интеллекта, который меняет подход к производству. Теперь производство и разработка требуют не только традиционных процессов, таких как сварка, покраска и сборка, но и правильно выстроенных цифровых этапов создания автомобиля.
Проектирование теперь полностью осуществляется с использованием цифровых инструментов. Как часто упоминает Харальд Грюбель (исполнительный директор Атома), многие этапы теперь решаются в цифровой среде, а не в физическом пространстве.
Испытания также изменились: вместо реальных условий они теперь полностью симулируются цифровыми моделями. Это позволяет точно рассчитать все параметры, а реальные испытания проводятся только на финальной стадии, что экономит время и деньги и ускоряет поиск решений.
Кроме того, прототипирование стало значительно быстрее благодаря цифровым технологиям. Например, в Китае полный цикл разработки прототипа теперь занимает всего 6 месяцев, тогда как раньше это занимало 2 года. Этот прогресс действительно впечатляет.
VR позволяет проектировать автомобили более удобными
VR уже стал обыденностью в разработке. Это позволяет представить и оценить проект на новом уровне, выходя за пределы традиционных чертежей и бумаги.
Использование VR позволяет увидеть проект в натуральных размерах и в объёме, что решает множество вопросов, таких как стиль, взаимное расположение элементов, и даже детали, которые могли бы быть упущены при традиционном проектировании. Например, при утверждении внутреннего интерьера можно реально «посидеть» в автомобиле, оценить, как будущий потребитель будет ощущать себя на переднем или заднем сидении, как он будет дотягиваться до элементов управления и как выглядит обзор. Это помогает быстро выявить и скорректировать проблемы, сделав изменения в проекте и сразу же увидев результат.
Хотя VR всё же не сможет полностью заменить традиционные методы. Он намного ускоряет и упрощает процесс проектирования и позволяет быстро вносить изменения, но на каком-то этапе всё равно требуется физическое тестирование. Натуралистичные прототипы нужны для проверки всех аспектов автомобиля в реальных условиях. Они испытываются в различных климатических условиях, таких как снег, пустыни и т.д., чтобы убедиться, что всё спроектированное выдерживает нагрузки и соответствует требованиям.
Поэтому VR сокращает некоторые этапы и упрощает процесс, но физическое тестирование и создание функциональных прототипов остаются важными для обеспечения качества и надёжности конечного продукта.