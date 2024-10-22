Что производители меняют в новых автомобилях, чтобы угодить молодёжи 2000+ года рождения

Атом — это электромобиль-гаджет. Такие времена

Суть этого проекта в его основной цифровой идее и подходе к разработке. В начале, три года назад, разработчики примерно оценили, как цифровизация повлияет на автопром и что благодаря ней можно изменить к лучшему в бизнес-процессах и производстве. Пришлось думать наперёд, какими будут вкусы потребителей и как изменятся привычки людей в использовании автомобилей, аналогично тому, как это произошло в индустрии смартфонов.

Уже тогда было понятно, что автомобиль постепенно превращается в программируемое устройство, над разработкой которого работают не только автопроизводители, но и другие участники процесса. В итоге продумывать конструкцию пришлось не только в привычных автомобильных дисциплинах, но и в... кибербезопасности, информационной безопасности, приватности и функциональной безопасности.

Автомобиль — это гораздо гораздо более сложное устройство по сравнению со смартфоном, поэтому и функциональную безопасность в нём нужно продумывать более тщательно. Именно благодаря этому понимаю разработчики Атома смогли создать продукт, который станет конкурентным на мировом уровне. Мы уверены в наших уникальных преимуществах и готовимся к серьезной конкуренции.

Запросы современного поколения к транспорту сейчас