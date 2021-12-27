Электромобили в России: как есть и как будет

Электромобили в России: как есть и как будетОсобенности национальной эксплуатации авто на батарейках
Для большинства россиян электромобили доступны на вторичном рынке, так как стоимость новых моделей остается высокой. В среднем, электрокар на вторичном рынке, по данным Авито Авто за II квартал 2021 года, обойдется в 699 000 рублей. Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто, рассказал о том, какие особенности эксплуатации электромобилей важно учитывать в условиях существующих ограничений.
Электромобили наступают?
Количество сделок по покупке новых электромобилей не позволяет говорить о взрывном росте продаж альтернативного транспорта в России, по данным АЕБ, за первое полугодие 2021 года в нашей стране реализовали 554 экземпляра новых электрокаров через официальные дилерские центры. В целом, доля автомобилей на альтернативном топливе в России не превышает 3%, сообщает BCG (Boston Consulting Group).
Однако, ситуация постепенно меняется. Россияне стали активнее приобретать электромобили на вторичном рынке. По данным Авито Авто, на вторичном рынке потребительский спрос на электромобили увеличился за первое полугодие 2021 года на 124% по сравнению с первым полугодием 2020 года, а предложение за аналогичный период на 129%.
Вторичный рынок электрокаров предлагает более широкий выбор моделей (в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, в 2020 — уже 15), и более выгодные условия приобретения, так как средняя стоимость электромобиля на вторичном рынке составляет 699 000 рублей.
Для сравнения, стоимость Tesla Model S на вторичном рынке составляет 3 124 000 рублей, а новая модель обойдется покупателю примерно в 8 000 000 рублей. При этом чаще всего новинки бронируют на заказ и ожидают доставку в течение нескольких месяцев.
Дело в технике: важные технические особенности электромобилей
Технические особенности электромобилей напрямую влияют на скорость распространения альтернативного вида транспорта в России.
Климатические условия в нашей стране создают определенные препятствия для работы литий-ионных батарей, оптимальная температура для использования которых колеблется между +10 и +20 градусами. Литий-ионные аккумуляторы устанавливаются в подавляющем большинстве современных электрокаров, поэтому адаптация аккумулятора для использования в более суровых климатических условиях потенциально могла бы ускорить распространение электромобилей в нашей стране.
Делая выбор в пользу электромобиля, владельцу нужно также учитывать то, что срок службы литий-ионной батареи составляет около 8-10 лет в зависимости от режима использования. Это означает, что каждые десять лет необходимо производить полную замену батареи.
Еще одна важная техническая особенность, которая сказывается на темпах распространения электромобилей в России — это ограниченный запас хода. Электромобили, в отличие от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, требуют подзарядки. Например, у электромобиля Nissan Leaf запас хода без подключения к зарядной станции составляет 180 км, у BMW i3 - около 300 км. На электрокарах Tesla средний запас хода выше, y Tesla Model S он варьируется от 335 км до 426 км в зависимости от комплектации.
На отопление салона в холодное время года тратится значительная часть энергии аккумулятора, из-за чего запас хода существенно снижается, а это напрямую сказывается на удобстве эксплуатации в нашей стране.
Обслуживание электротранспорта в целом имеет существенные отличия от обслуживания автомобилей именно из-за отсутствия традиционного двигателя. В отличие от автомобилей с ДВС электромобили обладают меньшим числом изнашиваемых деталей. Кроме того, для владельцев электромобилей нет необходимости постоянно менять масло, топливные и воздушные фильтры, что существенно сокращает расходы на обслуживание.
«Зеленые технологии» под вопросом
Вопрос экологичности электромобилей неоднозначен. В отчете компании Ricardo, занимающейся инжинирингом и разработками в автомобильной промышленности, установлено, что производство автомобиля с ДВС в среднем вызывает выброс 5,6 тонны эквивалента СО₂ в атмосферу, а для электромобиля значение составляет 8,8 тонны, — около половины приходится на процесс производства батарей.
Однако ученые делают поправку на то, что расчеты справедливы с учетом использования электроэнергии из ископаемых источников. Потенциальный переход на возобновляемые ресурсы может значительно увеличить разрыв в количестве вредных выбросов в пользу электромобилей. Например, двигатели внутреннего сгорания, работающие на ископаемом метане, по актуальным данным Института экономических исследований (IFO), имеют низкие выбросы CO₂.
Таким образом, эксплуатация электромобиля сравнительно более экологична, чем использование автомобиля с ДВС, однако производство и утилизация литий-ионных батарей по имеющимся на сегодняшний день технологиям негативно сказывается на окружающей среде.
От Nissan Leaf до Tesla Model X: самые популярные модели на вторичном рынке электрокаров
Пальму первенства среди российских покупателей держит Nissan Leaf: согласно данным Авито Авто, на него приходится более 75% продаж электромобилей на вторичном рынке по по результатам II квартала 2021 года. Его средняя стоимость составляет 585 000 рублей. На второй позиции в топе самых востребованных моделей электрокаров среди россиян по итогам II квартала 2021 года – BMW i3, средняя цена на который составляет 1 890 000 рублей.
Оставшиеся позиции в топ-5 самых популярных электрокаров занимают модели американского производства Tesla: третье место досталось Tesla Model 3, четвертое — Tesla Model S, а пятое — Tesla Model X соответственно. Модели Tesla c пробегом можно приобрести существенно дешевле новых: средняя стоимость Tesla Model 3 на вторичном рынке 3 650 000 рублей, Tesla Model S — 3 124 000 рублей, Tesla Model X — 6 735 000 рублей.
Инфраструктура для электромобилей: перспектива развития
В городах-миллионниках происходят самые активные изменения, направленные на создание комфортных условий для владельцев электрокаров. Еще в 2014 году была принята программа правительства (О комплексном плане поддержки производства и использования экологически чистого транспорта) по созданию стимула для развития экологически чистого транспорта в России, согласно которой на автозаправках должны быть установлены зарядные станции для электромобилей. Например, в Москве и Московской области на сегодняшний день функционируют 126 зарядных станций для электромобилей, а к 2023 году планируется увеличить их количество до 600.
Помимо бесплатной зарядки, доступны также бесплатные парковки для электрокаров. Кроме того, в столице начали оборудовать парковочные места для электромобилей неподалеку от зарядных станций в рамках новой программы «Энергия Москвы».
Действующие зарядные станции в столице расположены на муниципальных городских парковках, предприятиях, поддерживающих программу развития электрического транспорта (Россеть, Мосэнерго итд) и на АЗС. Коммерческие станции установлены неподалеку от ЖК и бизнес-центров. Большая часть электрических зарядных станций пока сосредоточена внутри Третьего транспортного кольца, в спальных районах и рядом с крупными шоссе количество розеток для зарядки гораздо меньше.
В других российских регионах количество зарядных станцией пока ограничено. Например, в Санкт-Петербурге оборудованы 53 станции, в Новосибирске – 32, в Ижевске – 35. Всего по России их насчитывается около 250.
Помимо ограничений по доступности зарядных станций для электромобилей существует проблема с распространением сервисов, специализирующихся на их ремонте. В России на сегодняшний день владельцы электромобилей обращаются либо в клубные сервисы, либо в частные мастерские, количество которых, по сравнению с привычными сервисами, ограничено.
Опыт других стран показывает, что для развития рынка электромобилей наиболее эффективны экономические стимулы и запретительные меры. В частности, в Евросоюзе планируется снизить количество выбросов СО₂ от транспорта до 66 г СО₂ на километр пробега к 2030 году. Это невозможно без электромобилей, и именно это обстоятельство подстегивает развитие сегмента. А в Норвегии, где самая большая доля электрического транспорта на душу населения, действуют многочисленные налоговые льготы для тех, кто приобретает электромобиль, а не машину с двигателем внутреннего сгорания.
В России с обострением общественной дискуссии вокруг углеродного налога можно ожидать постепенного движения в ту же сторону. Однако для развития рынка электромобилей нужна политическая воля и инфраструктурные преобразования. Без государственной поддержки процесс будет идти медленно.
В августе в России была представлена программа господдержки электромобилей, нацеленная на развитие необходимой инфраструктуры. В пилотных городах (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград, Казань) планируется введение нулевого транспортного налога и бесплатного паркинга.
К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и оборудовать более 9 000 зарядных станций для них, а также добиться роста рынка электрокаров до 15% к 2030 году.