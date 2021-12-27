Электромобили в России: как есть и как будет

Однако, ситуация постепенно меняется. Россияне стали активнее приобретать электромобили на вторичном рынке. По данным Авито Авто, на вторичном рынке потребительский спрос на электромобили увеличился за первое полугодие 2021 года на 124% по сравнению с первым полугодием 2020 года, а предложение за аналогичный период на 129%.

Вторичный рынок электрокаров предлагает более широкий выбор моделей (в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, в 2020 — уже 15), и более выгодные условия приобретения, так как средняя стоимость электромобиля на вторичном рынке составляет 699 000 рублей.

Для сравнения, стоимость Tesla Model S на вторичном рынке составляет 3 124 000 рублей, а новая модель обойдется покупателю примерно в 8 000 000 рублей. При этом чаще всего новинки бронируют на заказ и ожидают доставку в течение нескольких месяцев.

Дело в технике: важные технические особенности электромобилей

Технические особенности электромобилей напрямую влияют на скорость распространения альтернативного вида транспорта в России.

Климатические условия в нашей стране создают определенные препятствия для работы литий-ионных батарей, оптимальная температура для использования которых колеблется между +10 и +20 градусами. Литий-ионные аккумуляторы устанавливаются в подавляющем большинстве современных электрокаров, поэтому адаптация аккумулятора для использования в более суровых климатических условиях потенциально могла бы ускорить распространение электромобилей в нашей стране.