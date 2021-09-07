Подписка на автомобили: цены, преимущества и недостатки

Несколько лет назад с трудом можно было представить использование автомобиля по подписке, а сейчас Россия оказалась в авангарде мирового автомобильного рынка, где экспериментируют с перспективной моделью «шеринговой экономики».

Сама по себе подписка — относительно новый способ использования транспортного средства, при котором клиент получает автомобиль в долгосрочное пользование, но без права собственности. Для этого нужно заключить с компанией договор и платить ежемесячную «абонентку» по аналогии с оплатой домашнего интернета или сотовой связи. Проще говоря, получается что-то похожее на долгосрочную аренду.

В отличие от каршеринга, в пользовании по подписке оказывается один определенный автомобиль, а не любая ближайшая машина из автопарка. Преимущество для клиента — возможность получить авто за относительно низкую ежемесячную плату. А еще подписная модель предусматривает принцип «все включено», когда компания берет на себя страховку, ежегодное техобслуживание, предоставляет комплект зимней резины и обеспечивает своевременный шиномонтаж, а в некоторых случаях также и подменный автомобиль. Кроме того, пользователь избавлен от налогов.

Оправдан ли такой формат? Посмотрим, что предлагают клиентам главные герои российского рынка подписки на автомобили.

СберАвтоподписка