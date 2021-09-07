Подписка на автомобили: цены, преимущества и недостатки

Подписка на автомобили: цены, преимущества и недостаткиИзучаем самые интересные предложения
Несколько лет назад с трудом можно было представить использование автомобиля по подписке, а сейчас Россия оказалась в авангарде мирового автомобильного рынка, где экспериментируют с перспективной моделью «шеринговой экономики».
Сама по себе подписка — относительно новый способ использования транспортного средства, при котором клиент получает автомобиль в долгосрочное пользование, но без права собственности. Для этого нужно заключить с компанией договор и платить ежемесячную «абонентку» по аналогии с оплатой домашнего интернета или сотовой связи. Проще говоря, получается что-то похожее на долгосрочную аренду.
В отличие от каршеринга, в пользовании по подписке оказывается один определенный автомобиль, а не любая ближайшая машина из автопарка. Преимущество для клиента — возможность получить авто за относительно низкую ежемесячную плату. А еще подписная модель предусматривает принцип «все включено», когда компания берет на себя страховку, ежегодное техобслуживание, предоставляет комплект зимней резины и обеспечивает своевременный шиномонтаж, а в некоторых случаях также и подменный автомобиль. Кроме того, пользователь избавлен от налогов.
Оправдан ли такой формат? Посмотрим, что предлагают клиентам главные герои российского рынка подписки на автомобили.
СберАвтоподписка
Сервис предлагает одни из самых гибких вариантов получить автомобиль по подписке. Чтобы оформить договор, клиент должен быть гражданином РФ старше 21 года, иметь водительские права категории «В» и не менее одного года стажа. В «СберАвтоподписке» представлены только новые автомобили, но скоро также появятся автомобили в отличном состоянии с пробегом. Доступны разные классы — от бюджетных до премиальных. Если в списке нет нужного автомобиля, пользователь может заказать его через сервис. По запросу «СберАвтоподписка» ищет необходимую машину, предлагает подходящие альтернативы и даже может разместить заказ у производителя. А когда машину выпустят — клиент получит ее в аренду. Разумеется, в сервисе доступны только официально представленные на российском рынке модели, но даже с этим условием выбор большой.
Кстати о тарифах. Они зависят от ряда факторов: длительности аренды, выбранной модели, дополнительных услуг и так далее. В стоимость подписки уже включены техобслуживание, сезонная замена шин, страховка и налоги. Цены сопоставимы с ежемесячным платежом по кредиту. Например, месяц аренды Kia Rio стоит от 23 700 рублей, Renault Arkana — от 30 700 рублей, Toyota Camry — от 32 700 рублей, Volkswagen Tiguan — от 35 700 рублей. По условиям договора от клиентов не просят оплачивать какие-либо вступительные взносы, но сервис возьмет страховой депозит. Его вернут после окончания аренды, если автомобиль в порядке.
«СберАвтоподписка» рассчитывает на длительное сотрудничество и предлагает клиентам аренду на срок от 6 месяцев до 3 лет. Автомобили можно использовать по всей территории России, а по предварительному согласованию — также и за границей. Еще одно преимущество в возможности подключить до трех водителей, сделав автомобиль фактически семейным. Оставить заявку на оформление подписки можно на сайте или в приложении «СберАвто». Выдают машины в Москве и области, позже расширят географию сервиса на другие крупные города страны.
Volvo Car Drive
Шведский автопроизводитель стал одной из первых компаний, предложивших на российском рынке услугу подписки на автомобиль. Как и в большинстве сервисов, в Volvo Car Drive действует принцип «все включено»: в ежемесячный тариф входит страхование, сезонная замена шин, сервис и техническое обслуживание, а также услуга «Помощь на дорогах».
В списке доступных автомобилей всего три модели: Volvo XC40, Volvo XC60 и гибридный Volvo XC90 Recharge. Стоимость Volvo XC40 по подписке составляет 62 500 рублей, Volvo XC60 — 74 500 рублей, а Volvo XC90 Recharge — 104 500 рублей. Шведских седанов по подписке, увы, не найдете. Договор об аренде автомобиля заключается минимум на год. При досрочном расторжении стоимость пересчитывается по другому тарифу и становится невыгодной. Максимальный разрешенный пробег составляет 30 000 км. Если клиент превысит это значение — нужно доплатить, а при пробеге 35 000 км и выше автомобиль и вовсе придется вернуть сервису.
Впрочем, у Volvo Car Drive есть преимущества. Во-первых, сервис гарантирует, что клиент будет ездить на новом автомобиле. Продлить подписку на ту же самую машину после года использования не получится, но представители сервиса с радостью предоставят такую же без пробега. Во-вторых, чтобы получить «входной билет», достаточно быть гражданином России старше 25 лет и иметь действующее водительское удостоверение. Требований по стажу нет. В-третьих, клиент может бесплатно включить еще одного водителя в список допущенных к управлению. А еще трижды в год представители компании могут самостоятельно отвезти автомобиль на плановое ТО или замену шин. На этот период клиенту будет бесплатно предоставлен подменный автомобиль. В случае ДТП тоже.
А вот с географией доступности у Volvo Car Drive есть проблемы: автомобилями можно пользоваться только в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а из других стран – в Беларуси и Финляндии по предварительному согласованию. Выезд из разрешенной внутри РФ зоны фактически приравнивается к угону транспортного средства и сулит клиенту крупные неприятности.
Hyundai Mobility
Еще одним «пионером» подписки на автомобили в России стала компания Hyundai Motor, больше года назад запустившая в нашей стране сервис Hyundai Mobility. В отличие от Volvo, в Hyundai решили не мелочиться, и предложили своим клиентам взять в аренду практически любую модель из представленной в РФ линейки – от компактной Creta до престижного кроссовера Palisade.
На выбор доступно несколько тарифных планов: Country с арендой на срок от 1 дня до 1 месяца, Travel с продолжительностью от одного до нескольких месяцев и Freedom с годовой подпиской. Стоимость подписки напрямую зависит от выбранной модели: чем она дороже, тем больше стоит подписка. Например, годовая аренда Hyundai Creta обойдется в 31 900 руб./мес., нового Hyundai Tucson – 48 900 руб./мес, Hyundai Palisade – 77 900 руб./мес. То же самое касается и максимально разрешенного пробега: скажем, при дневном тарифе он составляет 250 км, а при годовом – 2 500 км/месяц.
Сервис работает в 22 крупнейших городах России (включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Пермь и другие), а география использования автомобиля не ограничена – нужно только предупреждать компанию о выезде за границу. Кроме того, пользователь может передавать управление машиной по своему усмотрению.
Оформление подписки Hyundai Mobility осуществляется через специальное приложение. После выполнения всех процедур, машину можно забрать из дилерского центра, даже не общаясь с его сотрудниками – доступ в автомобиль также осуществляется через приложение. К сервису Hyundai Mobility допускаются только водители старше 25 со стажем вождения от трех лет. Чтобы воспользоваться услугой достаточно двух документов – паспорта и водительского удостоверения.
Skoda Smart Drive/Audi Drive
О запуске собственного сервиса подписки на автомобили в России концерн VAG сообщил в марте 2021 года. Правда, «Фольксвагенов» в сервисе пока нет, зато машины других входящих в конгломерат брендов – Skoda и Audi. В обоих случаях подписка осуществляется совместно с оператором каршеринга BelkaCar.
Skoda Smart Drive предлагает две модели: кроссоверы Karoq и Kodiaq. В отличие от других компаний, у «Шкоды» высокие требования к клиентам. Договоры заключаются только с гражданами РФ старше 25 лет и с водительским стажем более 5 лет. Еще один нюанс – договор заключается только на один год, а пробег автомобиля за это время не должен превышать 15 000 км. Впрочем, преимущества Skoda Smart Drive тоже имеются. Помимо набора «все включено» (страховки ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, сезонный шиномонтаж и прочее), дают бесплатный подменный автомобиль на время обслуживания, неограниченную географию использования в России и передачу управления одному человеку. Стоимость месяца подписки на Skoda Karoq составляет 32 500 рублей, на Skoda Kodiaq – 51 900 рублей. В обоих случаях это будут автомобили в фиксированных комплектациях, оснащенные 1,4-литровым 150-сильным мотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG и системой полного привода. После заключения договора на сайте, предоставления документов и оплаты автомобиль привезут клиенту домой.
Условия аренды автомобиля по подписке Audi Drive практически идентичны «шкодовским». Разница только в пробеге: максимально допустимый в год составляет 25 000 км против 15 000 км у Skoda. Выбор моделей существенно больше. Клиентам предлагают седаны Audi A4 (63 200 руб./мес.) и A6 (91 800 руб./мес.), купе Audi A5 (69 900 руб./мес), лифтбек Audi A5 Sportback (69 900 руб./мес.), а также кроссоверы Audi Q3 (78 400 руб./мес.), Q7 (149 900 руб./мес) и Q8 (189 900 руб./мес.). Фактически, речь идет о большей части модельного ряда марки. География использования сервиса ограничена территорией РФ, а время действия договора – одним годом.
Яндекс.Драйв
Сервис подписки Яндекс.Драйв – еще одно направление услуг оператора каршеринга. Поскольку Яндекс не связан напрямую ни с одним автомобильным брендом, клиентам доступны автомобили разных марок и классов. Правда, есть важный нюанс – Яндекс.Драйв cдает в аренду подержанные автомобили, пусть и с небольшим пробегом.
Условия напрямую зависят от срока аренды, допустимого пробега, величине франшизы по КАСКО, регулярности платежей и прочего. Но в любое случае в подписку уже включены плановое ТО, сезонный шиномонтаж, ремонт при поломке, страховки. Тем не менее, самые основные нюансы вроде сезонного шиномонтажа, планового Оформление договора о подписке происходит онлайн через приложение, а сам автомобиль привозят клиенту по выбранному адресу.
Доступ к автомобилям открыт тем же людям, что пользуются каршерингом Яндекс.Драйв: от водителя требуется возраст не меньше 21 года и стаж не менее 2 лет (26 лет и 6 лет стажа – для автомобилей бизнес-класса). Правда, в отличие от многих других сервисов, пользоваться подпиской Яндекс.Драйва можно не везде, а только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане, Сочи и ближайшем курортном побережье. Точнее – можно ездить и между этими городами, однако поддержку сервис оказывает только в указанных зонах. А еще Яндекс.Драйв не допускает передачу управления автомобиля третьим лицам. На роль семейного авто машина по этой подписке не подходит.
Что же касается тарифов, то, к примеру, Volkswagen Polo обойдется в 19 000 руб./мес., Skoda Octavia — в 28 000 руб./мес, Mercedes-Benz C-класса — в 59 000 руб./мес, а Genesis G70 — в 63 000 руб./мес. Все эти цены приблизительные, а окончательное предложение формируется индивидуально и рассчитывается на основе различных факторов.
А чего мы ждем в будущем?
Уже сейчас, при желании попробовать новый формат использования автомобиля, есть из чего выбрать. Сразу несколько крупных компаний стартовали с предложениями оформить подписку на авто, другие пока только присматриваются к экономической целесообразности этого. В будущем мы ждем появления еще большего количества кастомизации условий подписки и рост количества доступных моделей. Наверняка скоро будет возможно выбрать автомобиль по любым желаемым параметрам, получить его прямо у дома и ездить по стране и за границу без территориальных и пробеговых ограничений. Впрочем, говорить о замене подпиской каршеринга или покупки автомобиля не стоит. Такие сервисы дают большую возможность выбора и становятся альтернативой дорогостоящего приобретения или краткосрочной аренды, а вовсе не пытаются заменить их.