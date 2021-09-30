Топ-10 гаджетов, которые пригодятся каждому автомобилисту

Топ-10 гаджетов, которые пригодятся каждому автомобилистуВсе важное для комфортного и уверенного вождения
Для передвижения на любимом автомобиле с комфортом и в безопасности, автомобилисту не стоит отказываться от использования специальных гаджетов. Они значительно упрощают жизнь и избавляют от множества проблем. Каким устройствами стоит обзавестись?
Видеорегистратор
Маст-хэв, без которого в современном мире не обойтись. С ним намного проще решать спорные случаи на дорогах с участием нескольких автомобилей или бороться с неправомерными действиями сотрудников ГИБДД. Запись с видеорегистратора считается безотказно работающим доказательством.
Парктроник
Если электронная система парковки не была предусмотрена производителем автомобиля, в большом городе стоит подумать об установке по своей инициативе. Парктроник нужен, чтобы вы могли избежать столкновений в условиях ограниченного пространства – с автомобилями или любыми другими объектами. Например, он подстрахует от повреждений на автостоянках. С бесконтактных датчиков информация поступает на приемник, который подает звуковые сигналы.
Алкотестер
Обладать этим прибором должен не только инспектор ГИБДД. В пятницу вечером алкотестер точно сослужит хорошую службу. Если вы не уверены, можно ли садиться за руль, устройство поможет определить степень опьянения, измерив точное содержание алкоголя в крови. Прибор анализирует воздух, который вы выдыхаете, чтобы определить, стоит ли сегодня управлять автомобилем. Гаджет необходим не только для избежания штрафа за нетрезвое вождение, также он может предотвратить аварию и спасти жизни людей.
GPS-маяк
Прибор миниатюрного размера значительно увеличивает шансы найти автомобиль в случае угона. На положительный исход позволяет рассчитывать то, что GPS-маячок отправляет текущие координаты авто на ваш телефон или ноутбук. Достаточно хорошо спрятать его в автомобиле, чтобы действия преступников не увенчались успехом.
Радар-детектор
Обычно его используют чтобы улавливать сигналы камер фотофиксации – детектор предупреждает о них водителя, чтобы защитить от проблем с законом. Но у этого гаджета есть минимум еще один плюс: такой радар подскажет, что впереди ожидает опасный участок дороги, а значит, стоит снизить скорость.
Универсальный автодержатель
В эпоху всевозможных приложений с картами и навигаторами без смартфона как без рук. Чтобы с комфортом использовать любимый гаджет в автомобиле, потребуется автодержатель. Он достаточно подвижен, но фиксирует телефон или планшет в удобном положении. Обратить внимание стоит на универсальные модели: их преимущество – в способности подстроиться под габариты большинства устройств.
Зеркала слепой зоны
Как новички, так и опытные водители, знают, что полного обзора пространства вокруг автомобиля обычные боковые зеркала не дают. Те участки, которые остаются недоступными для зрения, принято называть «слепыми зонами». Чтобы расширить обзор, пригодятся дополнительные зеркала, которые прикрепляют поверх тех, что были установлены на заводе.
Спикерфон
Разговор по телефону способен привести к ДТП – в этом можно убедиться не только благодаря социальной рекламе, но и ежедневной сводке происшествий на дорогах. Лучший способ инвестировать в собственную безопасность – спикерфон. Закрепите этот гаджет в удобном месте салона авто, синхронизируйте его по Bluetooth с телефоном – и ведите разговор по громкой связи, а не с помощью прижатого к уху смартфона. Идеальный вариант — модели, которым не нужен отдельный кабель для питания и они работают за счет аккумулятора и солнечной энергии.
Универсальный адаптер питания
Еще один многофункциональный гаджет, который поможет в непредвиденной ситуации. Если у в дороге разрядился смартфон или планшет, то зарядное устройство позволит оставаться на связи. Такой адаптер подключают к прикуривателю автомобиля, а потом заряжают устройство через USB-порт. Собственно, он и делает адаптер универсальным и подходящим для устройств разных брендов и типов.
Автомобильный пылесос
Компактный автопылесос всегда должен быть под рукой – особенно, если вы проводите много времени за рулем или часто возите в машине детей. Он поможет быстро прибраться и избавиться от мелкого мусора, будь то волоски, соринки, крошки от еды или шерсть животных.