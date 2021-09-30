Топ-10 гаджетов, которые пригодятся каждому автомобилисту

Для передвижения на любимом автомобиле с комфортом и в безопасности, автомобилисту не стоит отказываться от использования специальных гаджетов. Они значительно упрощают жизнь и избавляют от множества проблем. Каким устройствами стоит обзавестись?

Видеорегистратор

Маст-хэв, без которого в современном мире не обойтись. С ним намного проще решать спорные случаи на дорогах с участием нескольких автомобилей или бороться с неправомерными действиями сотрудников ГИБДД. Запись с видеорегистратора считается безотказно работающим доказательством.

Парктроник