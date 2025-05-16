Как мы в Яндексе учим автономные машины избегать аварий

В симуляторе мы воспроизводим реальные ситуации и намеренно создаём сотни новых сценариев, которые опасно или невозможно проверять в реальной жизни. В нашем видении, такие виртуальные испытания должны стать ключевым элементом подготовки искусственного интеллекта. Благодаря развитию моделирования мы сможем не просто проверять, но и обучать автономные автомобили действовать в любых, даже самых сложных ситуациях. Например, система сможет сталкиваться с неожиданным появлением пешеходов, резким торможением впереди идущих автомобилей или внезапными изменениями погодных условий — и учиться принимать правильные решения, не подвергая опасности окружающих.

В конечном счёте мы сделаем симуляцию полноценной платформой, на которой искусственный интеллект сможет безопасно адаптироваться к любым дорожным сценариям и достичь максимально возможного уровня безопасности. Мы стремимся использовать уникальный подход, основанный на «эффекте бабочки»: минимальные изменения поведения автомобиля в симуляторе будут приводить к возникновению множества новых и непредсказуемых сценариев. Например, минимальное изменение скорости автомобиля или небольшое смещение пешехода может вызвать принципиально новую дорожную ситуацию раз за разом . Мы уверены, что этот подход позволит создавать большое количество уникальных сценариев и значительно повысит качество и безопасность ИИ, обучая его справляться даже с самыми редкими и непредсказуемыми ситуациями. В индустрии этот подход называется fuzzy-тестированием.

Вообще эффект изменения дорожной ситуации в процессе тестирования хорошо заметен: когда мы меняем даже небольшие параметры поведения нашего автомобиля или других участников — например, немного меняем момент начала торможения или угол поворота рулевого колеса — итоговая дорожная ситуация меняется. Поэтому для разработки симулятора необходимо уметь реалистично моделировать эти изменения. Это дает возможность тестировать тысячи уникальных сценариев, анализируя, как автономный транспорт реагирует на те или иные ситуации. Такой метод помогает выявлять слабые места алгоритмов, тестировать их предсказательную способность и улучшать безопасность.

Однако симулятор — это не панацея. Он, конечно, может полностью заменить тестирование в реальном мире в конечном итоге, но для увеличения надежности и безопасности мы всегда дополняем симуляционные тесты реальными испытаниями на дорогах, чтобы убедиться, что наша система работает так, как мы от нее того ожидаем.

Как ИИ принимает решения: алгоритмы и ML-модели

В основе нашей технологии автопилота лежат два важных компонента: Машинное обучение (ML-модели) — это нейронная сеть, которые отвечают за прогнозирование поведения других участников дорожного движения, а так же принимает решение о том, как необходимо действовать нам. ML-модель анализируют всю дорожную обстановку, чтобы предсказать, как поведёт себя другая машина или пешеход. Эта модель построена на архитектуре transformer, которая позволяет учитывать контекст ситуации на дороге и анализировать множество факторов одновременно. Аналогичная архитектура используется так же и в самых продвинутых системах в других областях, таких как генерация изображений или текста.

Представьте ситуацию: впереди машина начала тормозить, а рядом едет велосипедист, который потенциально может изменить траекторию. Человеку пришлось бы оценивать это интуитивно, но наш автопилот использует ML-модель, которая видела множество аналогичных ситуаций, что позволяет ей корректно себя вести.