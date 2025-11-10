Какие приборы в вашем доме «съедают» больше всего батареек

Как часто люди пополняют энергетическую корзину

Исследование Camelion показало: российские семьи обновляют запас батареек каждые два-три месяца. Половина опрошенных оценивает годовой расход как 5–10 штук, однако фактическая картина динамичнее. Игрушки, пульты, кухонные весы, фонари и сенсоры потребляют заряд регулярно, по предсказуемому графику.

Почти в каждом доме одновременно работают 5–7 устройств на элементах питания. Чаще всего это форматы AA и AAA, реже — литиевые дисковые элементы (таблетки) для часов и весов и 9V для сигнализаций. Периодичность закупок сопоставима со сменными кассетами для увлажнителя и мешками для пылесоса — обычная хозяйственная рутина.

Современное жилище постепенно превращается в мини-лабораторию, где каждая функция опирается на электричество. Кухня принимает цифровые термометры и весы, спальня — ночники и беспроводные будильники, гостиная — пульты, приставки и умные колонки. Каждый новый датчик или выключатель добавляет дому еще одну пару батареек. Вроде бы мелочь, но таких мелочей десятки. И чем шире набор бытовых функций, тем больше спектр форматов элементов питания и тем заметнее ежеквартальные траты.

Лидеры расхода энергии

Если взглянуть на дом как на энергетическую карту, сразу выделяются главные потребители. По результатам исследования Camelion картина выглядит так:

Пульт дистанционного управления

Вот кто отвечает за домашний уют. Он рулит телевизором, кондиционером, приставкой. Именно пульт чаще других требует свежий комплект AA. Стоит ему выдохнуться, и вечер превращается в квест по поиску запасов.