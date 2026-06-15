Российский компьютер: где заканчивается сборка и начинается производство
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Всё большее количество технологических отраслей получает требования по подтверждению отечественного производства. В марте 2026 года СМИ писали, что до конца года подобные критерии оценки появятся и для производителей устройств умного дома. Это отражает тенденцию, как страна последовательно идет к достижению цифрового суверенитета: в начале года Михаил Мишустин сообщил, что на развитие электронной промышленности Правительство РФ выделит 250 млрд рублей в ближайшие три года.
На этом фоне особенно остро встает вопрос, какую технику считать российский и где проходит граница между сборкой и производством.
Компонентная база: что локализовано и что на очереди
Разберем на примере компьютерной техники. Формально под определение российской попадают сразу три уровня локализации. Часть устройств производится под контролем российских брендов в других странах, часть собирается в России из импортных комплектующих, а наиболее глубокий уровень предполагает участие локальных производств начиная с этапа разработки и компонентной базы.
Российские компании уже закрывают значительную часть технологического процесса. В стране налажено производство корпусов, материнских плат, накопителей и модулей оперативной памяти. Тем не менее, число таких предприятий в стране невелико, их выпуск лишь частично покрывает спрос, а цены на продукцию в среднем на 30% выше зарубежных аналогов. Это делает изделия специализированными: они востребованы прежде всего в организациях, где российское происхождение является обязательным условием.
Полная локализация компьютерной техники остается задачей долгого горизонта. Узкое место — процессоры массового сегмента: это самый технологически сложный компонент, и вывод на промышленные объемы и конкурентный уровень требует значительных инвестиций и времени порядка 10 лет и более. Поэтому даже при глубокой локальной разработке и производстве часть критически важной электроники в ближайшие годы будет приходить из-за рубежа.
Эта реальность учтена и в действующей балльной системе оценки локализации: баллы начисляются за российские комплектующие в конечной конфигурации. При этом первый, самый высший уровень, выдается за процессоры.
В ответ рынок развивается по прагматичной логике: производители наращивают долю отечественных компонентов там, где производство проще и быстрее масштабируется (корпуса, платы, накопители и память), параллельно формируя задел по более сложным направлениям. В результате локализация идет неравномерно: часть компонентной базы уже уверенно производится в России, а по самым сложным позициям сохраняется зависимость от импорта.
Отдельный контур — кадры. Несмотря на высокий спрос на вычислительную технику, рынок специалистов для промышленного производства и микроэлектроники пока не успевает за темпом развития отрасли. Особенно востребованы инженеры-конструкторы микроэлектроники, технологи, метрологи и архитекторы в информационных технологиях. Поэтому крупные производители разворачивают программы подготовки с нуля и развивают внутренние школы, включая рост компетенций у сборщиков и сотрудников отдела технического контроля — это дает устойчивую базу, но вновь требует времени.
Где проходит граница между сборкой и производством
Важно определить, чем сборка отличается от полноценного производства в российских реалиях. На практике различие задается глубиной вовлеченности в технологический процесс. Сборка — лишь один из этапов, хотя он и занимает порядка 60% физической площади предприятия. Если за сборкой стоит разработка конфигураций, работа инженерных команд, многоступенчатое тестирование, а также собственные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), то речь идет о полноценном производстве, а не просто о сборочном цехе.
Разница особенно заметна по структуре кадров: на производственных площадках существенная доля сотрудников приходится на инженерные подразделения, сопровождение и управление качеством. И их работа напрямую влияет на итоговый продукт, даже если они не участвуют в сборке.
Требования к подтверждению происхождения техники также становятся строже. Аккредитационные комиссии регулярно проверяют наличие оборудования, персонала и производственных линий. Параллельно рынок становится более чувствительным к подмене понятий: в публичном поле появляются кейсы, когда под видом российского продукта на рынок попадала фактически переупакованная импортная техника.
Эти изменения подталкивают локализацию от формальности к реальному производственному контуру. В результате она начинает давать прикладные эффекты для заказчиков — в качестве, предсказуемости поставок, поддержке и возможности адаптации под требования конкретных проектов.
Плюсы локализации: качество, сервис и гибкость
Одно из ключевых преимуществ локального производства — возможность напрямую контролировать качество техники. На российских площадках выстраиваются многоступенчатые системы проверки: входной контроль комплектующих, тесты на вибростенде и в термокамере, нагрузочные испытания. Это позволяет отсеивать некачественные компоненты до начала производства и снижать процент брака до минимальных значений. В результате заказчики получают более предсказуемый продукт, без рисков, связанных с серыми поставками и непрозрачным происхождением деталей.
Не менее важен сервисный контур. Российские производители могут брать на себя полноценные гарантийные обязательства и обеспечивать поддержку по всей стране — фактор, который особенно критичен для B2B-сегмента (бизнес для бизнеса). Зарубежные бренды такой объем сервиса внутри России сейчас не предлагают.
Еще одно преимущество отечественных компаний — выпуск компьютеров под конкретные задачи. Если иностранное производство ориентировано на массовые однотипные устройства, то локальные площадки позволяют подстраиваться под требования заказчика, в том числе в небольших партиях, и учитывать специфику эксплуатации.
Для рабочих станций важна производительность, для корпораций — единообразие парка и совместимость с ИТ-контуром компании, для учебных классов — физическая надежность. Бывают и более типовые запросы. Например, для рабочего места с малым пространством, которому требуется несколько мониторов и подключение к разным сетям, могут потребоваться компактные настольные ПК с несколькими сетевыми портами и видеовыходами. В условиях ограниченного импорта такая гибкость становится конкурентным преимуществом, позволяя бизнесу быстрее запускать проекты и не зависеть от длительных зарубежных поставок.
Нереестровая российская техника
Наряду с техникой, ориентированной на балльную систему и включенной в реестр Минпромторга, развивается и коммерческий сегмент — устройства, которые собираются на российских площадках, но не привязаны к требованиям госреестра.
Такая техника рассчитана прежде всего на обычных пользователей, для которых в приоритете производительность и цена, а также возможность быстро подстроить конфигурацию под текущие задачи: они подходят для работы и повседневных дел. Поскольку устройства собирают в России, то часто они более доступны по цене. К тому же контроль качества и обслуживание внутри страны позволяют сохранять локальный сервис и гарантийную поддержку от производителя.
Бизнесу такая техника тоже помогает закрывать практические потребности: дает доступ к актуальной производительности и позволяет быстрее обновлять парк оборудования. Такие решения востребованы в ритейле, промышленности, телекоммуникациях, логистике, сфере безопасности, коммерческом образовании и медицине.
Как меняется рынок и чего ждать дальше
За последние четыре года российский рынок компьютерной техники прошел ускоренную трансформацию. Уход международных брендов освободил ниши, которые начали заполнять локальные производители. Параллельно вырос спрос на российские решения — сначала как вынужденная мера, а затем как осознанный выбор, основанный на опыте эксплуатации, сервисе и предсказуемости поставок.
Для многих заказчиков определяющими стали практические факторы: стабильная работа оборудования, гарантийная поддержка, возможность оперативно получить нужную конфигурацию. Российские бренды постепенно укрепляют репутацию и позиции в корпоративном сегменте. Тем не менее формирование устойчивого доверия — процесс небыстрый, он требует инвестиций в разработку и дальнейшего развития производственной и сервисной инфраструктуры.
На этом фоне отечественные компании смогли нарастить производственные объемы, расширить инженерные команды и выстроить устойчивые цепочки поставок внутри страны.
Постепенно начинает работать и эффект масштаба: чем больше заказов получают российские производители, тем ниже себестоимость техники и шире возможности для инвестиций в качество, разработку и инфраструктуру. В будущем этот процесс продолжит позитивно влиять на развитие локализации и роста внутренних технологических компетенций — включая производство плат, памяти и элементов электронной базы.
Переход на отечественные решения остается долгосрочной задачей, однако рынок уже движется к промышленной модели, где ключевыми становятся реальные производственные процессы, сервис и способность отвечать на запросы экономики.