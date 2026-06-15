Российский компьютер: где заканчивается сборка и начинается производство

Всё большее количество технологических отраслей получает требования по подтверждению отечественного производства. В марте 2026 года СМИ писали, что до конца года подобные критерии оценки появятся и для производителей устройств умного дома. Это отражает тенденцию, как страна последовательно идет к достижению цифрового суверенитета: в начале года Михаил Мишустин сообщил, что на развитие электронной промышленности Правительство РФ выделит 250 млрд рублей в ближайшие три года.

На этом фоне особенно остро встает вопрос, какую технику считать российский и где проходит граница между сборкой и производством.

Компонентная база: что локализовано и что на очереди

Разберем на примере компьютерной техники. Формально под определение российской попадают сразу три уровня локализации. Часть устройств производится под контролем российских брендов в других странах, часть собирается в России из импортных комплектующих, а наиболее глубокий уровень предполагает участие локальных производств начиная с этапа разработки и компонентной базы.

Российские компании уже закрывают значительную часть технологического процесса. В стране налажено производство корпусов, материнских плат, накопителей и модулей оперативной памяти. Тем не менее, число таких предприятий в стране невелико, их выпуск лишь частично покрывает спрос, а цены на продукцию в среднем на 30% выше зарубежных аналогов. Это делает изделия специализированными: они востребованы прежде всего в организациях, где российское происхождение является обязательным условием.

Полная локализация компьютерной техники остается задачей долгого горизонта. Узкое место — процессоры массового сегмента: это самый технологически сложный компонент, и вывод на промышленные объемы и конкурентный уровень требует значительных инвестиций и времени порядка 10 лет и более. Поэтому даже при глубокой локальной разработке и производстве часть критически важной электроники в ближайшие годы будет приходить из-за рубежа.