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Компьютеры
Сегодня в 15:44

Почему виртуальный сервер будет полезен не только «каким-то там бизнесменам», но и вам

Для работы, учёбы и множества других задач
Александр Свадковский
CEO компании is*hosting
Ещё недавно хостинг-провайдеры обслуживали только бизнес-клиентов. Но сегодня у них есть полезные услуги и для рядовых потребителей, одна из которых называется VPS (виртуальный выделенный сервер). Сегодня мы расскажем, чем такой сервер может быть полезен лично вам.

Без компаний, которые предоставляют услуги хостинга, современный бизнес выглядел бы совершенно иначе. На плечах провайдеров держится поддержка работы веб-сайтов, хранение данных клиентов, работоспособность вспомогательных сервисов (таких как почтовый сервер или IP-телефония) и ещё очень много других задач. Для таких рабочих процессов компании используют VPS. Но нужен ли он в жизни простого обывателя? Оказалось, что очень даже!

VPS как виртуальное рабочее место

Очень многим сотрудникам, которые работают за компьютерами, приходится использовать очень требовательные к «железу» программы. Обычно для таких задач у сотрудника в офисе стоит соответствующий по производительности компьютер — зачастую настольный (десктоп), а не портативный (ноутбук). Но с пандемией и массовым переходом на «удалёнку» часто происходило так, что этот настольный компьютер так и оставался стоять в пустом офисе, а работодателю не удавалось выдать сотрудникам достаточно быстрые компьютеры для работы из дома.

Для работы хватит даже не очень производительного ноутбука, всю нагрузку в рабочих «тяжёлых» задачах возьмёт на себя VPS-сервер

В таких случаях очень полезным станет виртуальное рабочее место. Если перенести работу всех программ в «облако», вы сделаете рабочие инструменты более отказоустойчивыми и стабильными, да и зачастую трудоёмкие (в «железном» плане) задачи будут выполняться быстрее. Кроме того, ко всем рабочим материалам можно будет получить доступ с любого устройства, у которого есть доступ в Интернет — теперь уже не особо важно, если у вас сломается или будет оставлен где-то далеко рабочий компьютер.

Такой подход пригодится не только сотрудникам крупных компаний, но и обычным пользователям, если они не хотят вникать в тонкости конфигурирования мощного домашнего компьютера. На VPS можно разместить тяжеловесные программы для работы с 2D и 3D графикой, программной разработки, да и вообще любые программы, для которых важна высокая степень защиты и отказоустойчивости.

Современная альтернатива облачным хранилищам

Ещё одна сфера, для которой понадобится VPN после перехода «удалёнку» резко возросла актуальность VPS, это общий доступ к рабочим файлам в корпоративной сети. Чаще всего в офисах используются так называемые локальные системы хранения данных, NAS (network attached storage). И они, в свою очередь, подключены к устройствам сотрудников. А это означает, что при переездах из офиса домой и обратно придётся иначе организовывать доступ к рабочим файлам.

Виртуальный сервер умеет всё то же самое, только, зачастую, быстрее и дешевле, чем облачные хранилища

Из готовых вариантов сегодня существуют специальные тарифы для Google Drive, DropBox и прочих облачных хранилищ, но при больших объёмах данных использовать такие сервисы может оказаться слишком дорого. VPS же со своей стороны огромную ёмкость накопителей, а ещё включает в себя Storage VPS, которая может обойтись компании ощутимо дешевле. На базе VPS легко создать быстрый FTP сервер с доступом к крупным рабочим файлам без привязки к внутренним офисным устройствам.

Умный дом — не роскошь, а элемент комфорта

Несколько разрозненных и установленных в разное время датчиков язык не поворачивается назвать полноценной системой умного дома. Нельзя назвать такой системой и совершенно новый набор, если у него нет единого центра управления и хранения данных, а каждый датчик просто отдельно реагирует на те или иные команды/условия.

Удобно же!

VPS отлично подходит в качестве центрального узла для системы умного дома и приборов IoT (интернета вещей). С ним появляется возможность отправлять всю информацию на удаленный сервер, и уже на нём хранить и просматривать полную статистику работы всех устройств, работающих в домашней сети. Конечно, многие пользователи предпочитают для таких задач ставить на роль «мозгового центра» старый домашний ноутбук. Но не забывайте основные плюсы виртуального выделенного сервера:

  • Он не может быть физически поврежден, сломан или потерян.
  • Его системы куда более надежны. Контроль за исправностью работы VPS входит в обязанности хостинг-провайдера.
  • В зависимости от выбранного тарифного плана виртуальный выделенный сервер может оказаться гораздо производительнее чем любой домашний гаджет.
  • Предоставленный объем хранилища данных также может оказаться намного объемней, чем домашние накопители.

Чтобы связать все устройства в единую систему, необходимо выстроить сеть VPN взяв за основу виртуальный выделенный сервер. Все показатели датчиков будут накапливаться и анализироваться в пределах этой сети. А ещё на VPS можно установить все программы для управления и непрерывного мониторинга умного дома.

И уж тем более VPS будет незаменим для тех, кто использует в системе умного дома приборы для видеонаблюдения. Практически неограниченный (за свои деньги) объем памяти позволяет долгое время хранить записи с камер. При этом злоумышленники не могут похитить или сломать удалённо расположенный сервер, а также все записи на нём.

VPS — это новые возможности для саморазвития

Сама по себе работа с технологиями виртуального выделенного сервера может ценной и познавательной На её основе можно приступить к изучению разработки сайтов, собственных приложений или научиться администрировать операционные системы. Обучение в этих направлениях открывает двери к таким профессиям как тестировщик, системный администратор, специалист по информационной безопасности, да и в целом поможет лучше погрузиться в IT-среду.

Никогда не поздно начать

Довольно полезным VPS может оказаться даже для тех, кто не планирует развиваться в упомянутых выше направлениях. К примеру, на его основе можно оформить удобное, структурированное и эффектное портфолио. Ведь достаточно задуматься о том, как часто на вопрос о примерах работ, мы отправляем клиенту папку в облаке, ссылку на GitHub или вовсе простой Google Doc? Такой подход скорее вызывает ассоциации с фрилансерами начала 2000-х, чем с современными квалицированными специалистами.

VPS позволяет предоставить свое портфолио в совершенно любом формате. Будь то простой сайт или же целый квест, галерея работ или возможность вживую продемонстрировать в действии собственные приложения. Такое портфолио однозначно будет смотреться куда профессиональней и солидней, чем несколько файлов и ссылок.

В конце концов, можно запустить блог о любимом хобби, интернет-магазин или воплотить другую, давно вынашиваемую идею, для которой требуется собственный сайт. Достаточно будет потратить пару недель, чтобы разработать первоначальную версию сайта при помощи CMS и готовых шаблонов.

Также VPS неплохо подойдет для хранения ценных персональных данных, медиафайлов и резервных копий. Для бизнеса на этот счет существуют отдельные готовые решения, а вот в качестве личного хранилища виртуальный выделенный сервер справится отлично.

Бэкап всему голова!

VPS — это гибкий и многозадачный инструмент, который может быть полезен не только крупным компаниям или фрилансерам-одиночкам, но и тем, кто в профессиональной сфере совершенно не пересекается с IT.

Виртуальный выделенный сервер может помочь в создании удаленного рабочего места, обустройстве системы умного дома, саморазвитии, создании структурированного и эффектного портфолио а также хранении личных данных. VPS, как и множество других, ранее узко специализированных услуг, становится «ближе к народу». При таком положении дел остается лишь брать лучшее от того, что предоставляют нам современные технологии.