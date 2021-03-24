Почему виртуальный сервер будет полезен не только «каким-то там бизнесменам», но и вам
Без компаний, которые предоставляют услуги хостинга, современный бизнес выглядел бы совершенно иначе. На плечах провайдеров держится поддержка работы веб-сайтов, хранение данных клиентов, работоспособность вспомогательных сервисов (таких как почтовый сервер или IP-телефония) и ещё очень много других задач. Для таких рабочих процессов компании используют VPS. Но нужен ли он в жизни простого обывателя? Оказалось, что очень даже!
VPS как виртуальное рабочее место
Очень многим сотрудникам, которые работают за компьютерами, приходится использовать очень требовательные к «железу» программы. Обычно для таких задач у сотрудника в офисе стоит соответствующий по производительности компьютер — зачастую настольный (десктоп), а не портативный (ноутбук). Но с пандемией и массовым переходом на «удалёнку» часто происходило так, что этот настольный компьютер так и оставался стоять в пустом офисе, а работодателю не удавалось выдать сотрудникам достаточно быстрые компьютеры для работы из дома.
В таких случаях очень полезным станет виртуальное рабочее место. Если перенести работу всех программ в «облако», вы сделаете рабочие инструменты более отказоустойчивыми и стабильными, да и зачастую трудоёмкие (в «железном» плане) задачи будут выполняться быстрее. Кроме того, ко всем рабочим материалам можно будет получить доступ с любого устройства, у которого есть доступ в Интернет — теперь уже не особо важно, если у вас сломается или будет оставлен где-то далеко рабочий компьютер.
Такой подход пригодится не только сотрудникам крупных компаний, но и обычным пользователям, если они не хотят вникать в тонкости конфигурирования мощного домашнего компьютера. На VPS можно разместить тяжеловесные программы для работы с 2D и 3D графикой, программной разработки, да и вообще любые программы, для которых важна высокая степень защиты и отказоустойчивости.
Современная альтернатива облачным хранилищам
Ещё одна сфера, для которой понадобится VPN после перехода «удалёнку» резко возросла актуальность VPS, это общий доступ к рабочим файлам в корпоративной сети. Чаще всего в офисах используются так называемые локальные системы хранения данных, NAS (network attached storage). И они, в свою очередь, подключены к устройствам сотрудников. А это означает, что при переездах из офиса домой и обратно придётся иначе организовывать доступ к рабочим файлам.
Из готовых вариантов сегодня существуют специальные тарифы для Google Drive, DropBox и прочих облачных хранилищ, но при больших объёмах данных использовать такие сервисы может оказаться слишком дорого. VPS же со своей стороны огромную ёмкость накопителей, а ещё включает в себя Storage VPS, которая может обойтись компании ощутимо дешевле. На базе VPS легко создать быстрый FTP сервер с доступом к крупным рабочим файлам без привязки к внутренним офисным устройствам.
Умный дом — не роскошь, а элемент комфорта
Несколько разрозненных и установленных в разное время датчиков язык не поворачивается назвать полноценной системой умного дома. Нельзя назвать такой системой и совершенно новый набор, если у него нет единого центра управления и хранения данных, а каждый датчик просто отдельно реагирует на те или иные команды/условия.
VPS отлично подходит в качестве центрального узла для системы умного дома и приборов IoT (интернета вещей). С ним появляется возможность отправлять всю информацию на удаленный сервер, и уже на нём хранить и просматривать полную статистику работы всех устройств, работающих в домашней сети. Конечно, многие пользователи предпочитают для таких задач ставить на роль «мозгового центра» старый домашний ноутбук. Но не забывайте основные плюсы виртуального выделенного сервера:
- Он не может быть физически поврежден, сломан или потерян.
- Его системы куда более надежны. Контроль за исправностью работы VPS входит в обязанности хостинг-провайдера.
- В зависимости от выбранного тарифного плана виртуальный выделенный сервер может оказаться гораздо производительнее чем любой домашний гаджет.
- Предоставленный объем хранилища данных также может оказаться намного объемней, чем домашние накопители.
Чтобы связать все устройства в единую систему, необходимо выстроить сеть VPN взяв за основу виртуальный выделенный сервер. Все показатели датчиков будут накапливаться и анализироваться в пределах этой сети. А ещё на VPS можно установить все программы для управления и непрерывного мониторинга умного дома.
И уж тем более VPS будет незаменим для тех, кто использует в системе умного дома приборы для видеонаблюдения. Практически неограниченный (за свои деньги) объем памяти позволяет долгое время хранить записи с камер. При этом злоумышленники не могут похитить или сломать удалённо расположенный сервер, а также все записи на нём.
VPS — это новые возможности для саморазвития
Сама по себе работа с технологиями виртуального выделенного сервера может ценной и познавательной На её основе можно приступить к изучению разработки сайтов, собственных приложений или научиться администрировать операционные системы. Обучение в этих направлениях открывает двери к таким профессиям как тестировщик, системный администратор, специалист по информационной безопасности, да и в целом поможет лучше погрузиться в IT-среду.
Довольно полезным VPS может оказаться даже для тех, кто не планирует развиваться в упомянутых выше направлениях. К примеру, на его основе можно оформить удобное, структурированное и эффектное портфолио. Ведь достаточно задуматься о том, как часто на вопрос о примерах работ, мы отправляем клиенту папку в облаке, ссылку на GitHub или вовсе простой Google Doc? Такой подход скорее вызывает ассоциации с фрилансерами начала 2000-х, чем с современными квалицированными специалистами.
VPS позволяет предоставить свое портфолио в совершенно любом формате. Будь то простой сайт или же целый квест, галерея работ или возможность вживую продемонстрировать в действии собственные приложения. Такое портфолио однозначно будет смотреться куда профессиональней и солидней, чем несколько файлов и ссылок.
В конце концов, можно запустить блог о любимом хобби, интернет-магазин или воплотить другую, давно вынашиваемую идею, для которой требуется собственный сайт. Достаточно будет потратить пару недель, чтобы разработать первоначальную версию сайта при помощи CMS и готовых шаблонов.
Также VPS неплохо подойдет для хранения ценных персональных данных, медиафайлов и резервных копий. Для бизнеса на этот счет существуют отдельные готовые решения, а вот в качестве личного хранилища виртуальный выделенный сервер справится отлично.
VPS — это гибкий и многозадачный инструмент, который может быть полезен не только крупным компаниям или фрилансерам-одиночкам, но и тем, кто в профессиональной сфере совершенно не пересекается с IT.
Виртуальный выделенный сервер может помочь в создании удаленного рабочего места, обустройстве системы умного дома, саморазвитии, создании структурированного и эффектного портфолио а также хранении личных данных. VPS, как и множество других, ранее узко специализированных услуг, становится «ближе к народу». При таком положении дел остается лишь брать лучшее от того, что предоставляют нам современные технологии.