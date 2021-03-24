Почему виртуальный сервер будет полезен не только «каким-то там бизнесменам», но и вам

В таких случаях очень полезным станет виртуальное рабочее место. Если перенести работу всех программ в «облако», вы сделаете рабочие инструменты более отказоустойчивыми и стабильными, да и зачастую трудоёмкие (в «железном» плане) задачи будут выполняться быстрее. Кроме того, ко всем рабочим материалам можно будет получить доступ с любого устройства, у которого есть доступ в Интернет — теперь уже не особо важно, если у вас сломается или будет оставлен где-то далеко рабочий компьютер.

Такой подход пригодится не только сотрудникам крупных компаний, но и обычным пользователям, если они не хотят вникать в тонкости конфигурирования мощного домашнего компьютера. На VPS можно разместить тяжеловесные программы для работы с 2D и 3D графикой, программной разработки, да и вообще любые программы, для которых важна высокая степень защиты и отказоустойчивости.

Современная альтернатива облачным хранилищам

Ещё одна сфера, для которой понадобится VPN после перехода «удалёнку» резко возросла актуальность VPS, это общий доступ к рабочим файлам в корпоративной сети. Чаще всего в офисах используются так называемые локальные системы хранения данных, NAS (network attached storage). И они, в свою очередь, подключены к устройствам сотрудников. А это означает, что при переездах из офиса домой и обратно придётся иначе организовывать доступ к рабочим файлам.